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ASUS готовит к выпуску 8K монитор ProArt Display PA32KCX

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.04.2024
2 Просмотра 0
ASUS готовит к выпуску 8K монитор ProArt Display PA32KCX

ASUS объявила о своём участии в предстоящей выставке NAB Show 2024, где планирует представить настоящую инновацию в мире профессиональных мониторов – ProArt Display PA32KCX. Этот монитор станет первым в своём роде, предлагая профессионалам 32-дюймовую Mini LED панель с внушительным разрешением 8K.

Кроме того, ProArt Display PA32KCX обещает высочайшую точностью цветопередачи, которая является лучшей в мире, и средним значением Delta E менее 1. Также устройство предлагает охват 97% цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечит невероятно реалистичное изображение с кинематографическим качеством.

В добавок, монитор оснащен 4096-зонной мини-светодиодной подсветкой, благодаря которой достигается пиковая яркость до 1200 нит. Стабильная полноэкранная яркость в 1000 нит делает его превосходным выбором для работы с HDR-контентом.

Также стоит отметить, что ProArt Display PA32KCX поддерживает множество HDR-форматов, включая HLG и HDR10. Это позволит создателям контента точно оценить, как их работы будут выглядеть на различных типах дисплеев. И наконец, монитор совместим с ведущими программами для калибровки, такими как Calman и Light Illusion ColourSpace CMS, что значительно облегчает точную настройку изображения.

Источник — asus.com

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Анатолий Пшеницын
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