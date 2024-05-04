Что безопаснее: Android или iOS? Тест на 100 приложениях

Журналист Cybernews Эрнестас Наприс провёл исследование, чтобы сравнить уровень конфиденциальности и безопасности между мобильными операционными системами iOS от Apple и Android от Google. В ходе эксперимента были использованы iPhone SE и смартфон на базе Android. Оба устройства были сброшены до заводских настроек, после чего на них были установлены 100 самых популярных приложений из немецких магазинов приложений App Store и Google Play.

Целью исследования было выяснить, как часто и куда данные устройств отправляются за пределы локальной сети. Эрнестас Наприс анализировал сетевой трафик, исходящий от смартфонов, и отслеживал запросы к внешним серверам в течение пяти дней. Результаты показали, что устройства на iOS отправляли в среднем 3308 запросов в день, в то время как устройства на Android отправляли около 2323 запросов.

Исследование выявило, что большая часть сетевого трафика на iPhone приходится на запросы, отправляемые непосредственно компанией Apple – около 60% от общего числа. В случае с Android, запросы в Google составили всего 24%, остальные запросы были связаны со сторонними приложениями.

Также было отмечено, что устройства на iOS меньше взаимодействуют с серверами компаний, которые могут вызывать опасения в отношении конфиденциальности данных. В частности, iPhone в среднем связывался с серверами Facebook* около 20 раз в день, в то время как устройства на Android делали это почти 200 раз в день.

Эти данные могут быть интересны пользователям, которые заботятся о своей конфиденциальности и хотят понимать, как их информация используется и передаётся различными операционными системами.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Источник — cybernews.com