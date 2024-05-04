Samsung опять троллит Apple, теперь по поводу будильника

В недавнем посте в Instagram*, Samsung UK поделилась видео, где щенок в шляпе танцует под обновлённую мелодию будильника Samsung, подчёркивая надёжность своих устройств в контексте проблем с будильником на Apple iPhone, о которых стало известно в декабре 2023 года.

Пользователи iOS 17 жаловались, что их будильники не срабатывают в установленное время или не издают звук и вибрацию. Apple подтвердила Wall Street Journal, что знает об этом вопросе и сообщила, что работает над его решением. Видео Samsung сопровождается комментарием: «Пользователи Samsung сегодня просыпаются вовремя», что является тонким уколом в адрес Apple.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Источник — ithome.com