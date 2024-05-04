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Электроника и техника

Samsung опять троллит Apple, теперь по поводу будильника

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.05.2024
6 Просмотров 0
Samsung опять троллит Apple, теперь по поводу будильника

В недавнем посте в Instagram*, Samsung UK поделилась видео, где щенок в шляпе танцует под обновлённую мелодию будильника Samsung, подчёркивая надёжность своих устройств в контексте проблем с будильником на Apple iPhone, о которых стало известно в декабре 2023 года.

Пользователи iOS 17 жаловались, что их будильники не срабатывают в установленное время или не издают звук и вибрацию. Apple подтвердила Wall Street Journal, что знает об этом вопросе и сообщила, что работает над его решением. Видео Samsung сопровождается комментарием: «Пользователи Samsung сегодня просыпаются вовремя», что является тонким уколом в адрес Apple.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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