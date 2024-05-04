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Стало известно, какие функции ИИ получат iPhone 16 и iOS 18

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.05.2024
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Стало известно, какие функции ИИ появятся в iOS 18

Согласно недавним утечкам информации, следующее поколение смартфонов серии iPhone 16, и обновление операционной системы iOS 18 могут получить продвинутые функции искусственного интеллекта. Ожидается, что ключевые приложения Apple, такие как Safari, Spotlight Search, Siri, Mail и Messages, получат значительные обновления благодаря интеграции ИИ.

Наиболее значимой станет внедрение системы на основе Большой языковой модели (LLM), известной под названием «Ajax». Эта технология предназначена для создания полноценных предложений в ответ на запросы пользователей, а также для предложения вариантов ответов, отсортированных по точности и актуальности.

Ajax сможет анализировать текст и выделять ключевые слова и фразы для создания кратких сводок в приложениях Safari и Messages. В Safari это может проявиться в функции «Интеллектуальный поиск», которая предоставит пользователям сжатые обзоры содержания веб-страниц.

Существует также перспектива того, что Apple интегрирует ИИ во всю экосистему своих устройств и приложений. Например, система может распознавать контакты в текстовых сообщениях и извлекать информацию из календаря для контекстуальных ответов.

Голосовой помощник Siri также получит улучшения благодаря ИИ, включая способность предоставлять упрощенные сводки или ответы на запросы пользователей.

Хотя многие из этих процессов будут выполняться на устройстве, для выполнения более сложных задач, таких как творческое написание текстов или глубокий анализ, может потребоваться облачная обработка данных. Слухи говорят о том, что Apple рассматривает возможность сотрудничества с такими компаниями, как OpenAI и Google, для реализации этих задач.

Компания Apple, известная своим вниманием к приватности пользователей, ищет способы сократить зависимость от облачных сервисов и усилить обработку данных на устройствах.

Ожидается, что Apple официально анонсирует эти инновации на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Мы будем следить за развитием событий и обновлять вас по мере поступления новой информации.

Источник — appleinsider.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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