Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Blackview BL9000 Pro — новый защищённый телефон с 5G
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Blackview BL9000 Pro — новый защищённый телефон с 5G

Мария Старкова Мария Старкова
06.05.2024
108 Просмотров 0
Blackview BL9000 Pro - новый защищённый телефон с 5G

Blackview готовит к выпуску новый защищённый смартфон BL9000 Pro, он будет оснащён передовым тепловизионным датчиком FLIR Lepton 3.5. Этот датчик предоставляет улучшенное качество изображения по сравнению с предыдущей версией Lepton 2.5 и включает в себя усовершенствованные функции анализа и измерения температуры.

Помимо стандартных функций, таких как многоточёчный анализ, вторичный анализ и пространственно-временной анализ, BL9000 Pro представляет новые функции: оповещения о температуре, линейное измерение температуры, измерение температуры в круговой зоне, режим «картинка в картинке» и эксклюзивная поддержка приложений MyFLIR Pro и Teledyne.

Генеральный директор Blackview Дэвид Сюй подчёркивает, что с последней версией Android 14, поддержкой 5G и усовершенствованной инфракрасной системой, BL9000 Pro выделяется на рынке защищённых смартфонов.

Среди ключевых обновлений BL9000 Pro стоит выделить следующие:

  1. Улучшенное тепловизионное изображение благодаря датчику FLIR Lepton 3.5 с четырехкратным увеличением разрешения по сравнению с предыдущим поколением, а также поддержка разработки приложений через Teledyne FLIR Mobile SDK и MyFLIR Pro для Android/iOS.
  2. Повышенная производительность с помощью восьмиъядерного процессора MediaTek Dimensity 8020, расширяемой оперативной памяти до 36 ГБ, внутренней памяти 512 ГБ, поддержки сверхбыстрой зарядки 120 Вт и WiFi 6.
  3. Обновленная операционная система Android 14 с новыми функциями масштабирования шрифтов, лупы и улучшенной конфиденциальности.
  4. Повышенное качество пользовательского опыта с 50 МП задней камерой Samsung ISOCELL GN5, 50 МП фронтальной камерой, поддержкой алгоритмов ArcSoft 8.0, аудиосистемой Harman Kardon с Harman AudioEFX и линейным вибромотором.
  5. Высокий уровень прочности с сертификацией MIL-SPEC 810H, защитой IP68/IP69K и использованием прочного стекла CORNING GORILLA GLASS 7 (Victus).

BL9000 Pro предназначен для тех, кто ищет надёжный смартфон, способный выдержать экстремальные условия, обеспечивая при этом высокую функциональность и удобство использования как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях на открытом воздухе.

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.