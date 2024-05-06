Blackview BL9000 Pro — новый защищённый телефон с 5G

Blackview готовит к выпуску новый защищённый смартфон BL9000 Pro, он будет оснащён передовым тепловизионным датчиком FLIR Lepton 3.5. Этот датчик предоставляет улучшенное качество изображения по сравнению с предыдущей версией Lepton 2.5 и включает в себя усовершенствованные функции анализа и измерения температуры.

Помимо стандартных функций, таких как многоточёчный анализ, вторичный анализ и пространственно-временной анализ, BL9000 Pro представляет новые функции: оповещения о температуре, линейное измерение температуры, измерение температуры в круговой зоне, режим «картинка в картинке» и эксклюзивная поддержка приложений MyFLIR Pro и Teledyne.

Генеральный директор Blackview Дэвид Сюй подчёркивает, что с последней версией Android 14, поддержкой 5G и усовершенствованной инфракрасной системой, BL9000 Pro выделяется на рынке защищённых смартфонов.

Среди ключевых обновлений BL9000 Pro стоит выделить следующие:

Улучшенное тепловизионное изображение благодаря датчику FLIR Lepton 3.5 с четырехкратным увеличением разрешения по сравнению с предыдущим поколением, а также поддержка разработки приложений через Teledyne FLIR Mobile SDK и MyFLIR Pro для Android/iOS. Повышенная производительность с помощью восьмиъядерного процессора MediaTek Dimensity 8020, расширяемой оперативной памяти до 36 ГБ, внутренней памяти 512 ГБ, поддержки сверхбыстрой зарядки 120 Вт и WiFi 6. Обновленная операционная система Android 14 с новыми функциями масштабирования шрифтов, лупы и улучшенной конфиденциальности. Повышенное качество пользовательского опыта с 50 МП задней камерой Samsung ISOCELL GN5, 50 МП фронтальной камерой, поддержкой алгоритмов ArcSoft 8.0, аудиосистемой Harman Kardon с Harman AudioEFX и линейным вибромотором. Высокий уровень прочности с сертификацией MIL-SPEC 810H, защитой IP68/IP69K и использованием прочного стекла CORNING GORILLA GLASS 7 (Victus).

BL9000 Pro предназначен для тех, кто ищет надёжный смартфон, способный выдержать экстремальные условия, обеспечивая при этом высокую функциональность и удобство использования как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях на открытом воздухе.