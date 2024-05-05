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Vivo показала, на что способны смартфоны X100 Ultra и X100s

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.05.2024
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Vivo показала, на что способны смартфоны X100 Ultra и X100s

Vivo готовится представить свои новейшие флагманские модели смартфонов Vivo X100 Ultra и Vivo X100s в Китае этим месяцем. Вице-президент Vivo и главный менеджер по стратегии и продуктам, Цзя Цзиндун, поделился тизерами и важными деталями устройств на платформе социальных сетей Weibo.

Vivo X100 Ultra

Vivo X100 Ultra описывается Цзиндуном как вершина инженерных достижений компании, сравнивая его с могущественным Таносом из вселенной Marvel. Смартфон особенно выделяется своими передовыми камерами, предназначенными для профессионального фото и видео. Он имеет режимы, оптимизированные для съёмки различных сцен, включая динамичные спортивные мероприятия, портреты в условиях низкой освещённости и использование телеобъектива.

Vivo X100 Ultra оснащён 200-мегапиксельным супертелеобъективом Zeiss APO с сенсором Samsung HP9 и 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-900 с стабилизацией изображения CIPA 4.5. Кроме того, предусмотрен сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей. Камеры оборудованы продвинутыми функциями стабилизации и искусственного интеллекта, что подтверждается представленными образцами фотографий.

Vivo X100s

Vivo X100s, также часть серии X100, предлагает пользователям плоский экран с высоким качеством изображения. Смартфон имеет инновационные функции, такие как режим уличной фотографии и улучшения портретов с помощью ИИ, в том числе имитация разных сезонов в одном кадре. Ожидается, что Vivo X100s станет первым в мире телефоном, работающим на базе чипсета Dimensity 9300 Plus, который представляет собой улучшенную версию Dimensity 9300.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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