Vivo показала, на что способны смартфоны X100 Ultra и X100s

Vivo готовится представить свои новейшие флагманские модели смартфонов Vivo X100 Ultra и Vivo X100s в Китае этим месяцем. Вице-президент Vivo и главный менеджер по стратегии и продуктам, Цзя Цзиндун, поделился тизерами и важными деталями устройств на платформе социальных сетей Weibo.

Vivo X100 Ultra

Vivo X100 Ultra описывается Цзиндуном как вершина инженерных достижений компании, сравнивая его с могущественным Таносом из вселенной Marvel. Смартфон особенно выделяется своими передовыми камерами, предназначенными для профессионального фото и видео. Он имеет режимы, оптимизированные для съёмки различных сцен, включая динамичные спортивные мероприятия, портреты в условиях низкой освещённости и использование телеобъектива.

Vivo X100 Ultra оснащён 200-мегапиксельным супертелеобъективом Zeiss APO с сенсором Samsung HP9 и 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-900 с стабилизацией изображения CIPA 4.5. Кроме того, предусмотрен сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей. Камеры оборудованы продвинутыми функциями стабилизации и искусственного интеллекта, что подтверждается представленными образцами фотографий.

Vivo X100s

Vivo X100s, также часть серии X100, предлагает пользователям плоский экран с высоким качеством изображения. Смартфон имеет инновационные функции, такие как режим уличной фотографии и улучшения портретов с помощью ИИ, в том числе имитация разных сезонов в одном кадре. Ожидается, что Vivo X100s станет первым в мире телефоном, работающим на базе чипсета Dimensity 9300 Plus, который представляет собой улучшенную версию Dimensity 9300.

Источник — gizmochina.com