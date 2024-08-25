Утечка характеристик HONOR Magic 7 Pro

Согласно последним слухам, стало известно, что новый флагман HONOR Magic 7 Pro будет представлен в ноябре текущего года. По аналогии с предыдущей серией Magic 6, модельный ряд может включать в себя: Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate и эксклюзивный Magic 7 RSR Porsche Design.

Сейчас, особенно активно обсуждается модель Magic 7 Pro. Недавно инсайдер поделился изображением, демонстрирующим предполагаемый дизайн задней панели устройства. Теперь новое изображение, появившееся на китайских социальных платформах, раскрывает ключевые характеристики устройства.

Предполагается, что HONOR Magic 7 Pro получит двухслойный 6,82-дюймовый 2K OLED-экран с частотой обновления в 120 Гц. Экран будет иметь изогнутые края и может использовать передовую технологию 8T LTPO, а также защиту нового поколения со стеклом Kunlun Glass для повышения устойчивости к повреждениям. Ожидается, что в основе устройства ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 4, дополненный современным хранилищем UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X.

В области фотографии Magic 7 Pro сможет предложить 50-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью 3D измерения глубины. Сзади предположительно будет расположена тройная камерная система, включающая 50-мегапиксельный основной датчик OmniVision OV50H, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив IMX882 или сенсор на 200-мегапикселей от Samsung HP3.

По слухам, HONOR Magic 7 Pro может получить аккумулятором на 5800 мАч с использованием технологии Qinghai Lake третьего поколения. Ожидается поддержка скоростной проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной зарядки на 66 Вт. В число дополнительных особенностей могут входить защита от воды и пыли по стандарту IP68/69, ультразвуковой дактилоскопический сканер, 2D-распознавание лиц и улучшенная защита глаз HONOR 3.0. Также сообщается о возможности поддержки спутниковой связи.

Стоит помнить, что подлинность утечки и предоставленных изображений не подтверждена, поэтому рекомендуется относиться к упомянутым характеристикам с определенной долей скептицизма.

Источник — cnmo.com