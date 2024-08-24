Google Wear OS 5: новые функции, доступность и другое

Google недавно представила обновлённую версию своей операционной системы для носимых устройств – Wear OS 5. Эта платформа предлагает ряд усовершенствований, направленных на повышение эффективности работы устройств, улучшение функций фитнес-трекинга и многое другое. На данный момент новая система доступна лишь на ограниченном числе моделей смарт-часов, но ожидается, что в ближайшие месяцы она появится и на других устройствах.

Новая версия ОС была официально представлена в рамках выхода последней коллекции смарт-часов Samsung – Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Эти модели были впервые показаны на летнем мероприятии Unpacked, которое состоялось 10 июля 2024 года, и поступили в продажу с 24 июля. Спустя несколько недель, 13 августа, Google анонсировала Pixel Watch 3, предложив пользователям возможность опробовать Wear OS 5 в «чистом» виде, без пользовательского интерфейса One UI 6 от Samsung.

Обновление Wear OS 5 призвано улучшить пользовательский опыт владения смарт-часами, совместимыми с Android. В этом году акцент был сделан на продление времени работы и улучшение ряда популярных функций.

Одним из значительных нововведений стало появление сеточного лаунчера приложений для Pixel Watch 3, который упрощает навигацию по меню. Ранее такой интерфейс не был доступен в стандартной версии операционной системы, хотя некоторые производители уже реализовывали подобное решение, включая Samsung. Теперь все владельцы Wear OS 5 могут выбирать между сеточным и списочным представлением приложений.

Также Wear OS 5 получила улучшенную версию формата циферблатов, включая интеграцию новых функций, таких как отображение прогресса в достижении целей, данных о погоде и частоте сердечных сокращений. Эти обновления расширяют возможности настройки и персонализации интерфейса часов.

Кроме того, платформа получила обновления в отслеживании здоровья и фитнеса, в том числе поддержку новых типов данных. Бегуны могут воспользоваться новыми показателями, такими как время контакта с землёй, длина шага, вертикальные колебания и вертикальное соотношение, что поможет им совершенствовать технику бега и повысить эффективность тренировок. Google утверждает, что отслеживание марафонского забега на новой платформе теперь потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с предыдущей версией.

График распространения Wear OS 5 пока не был официально объявлен, однако есть надежда, что обновление достигнет широкого круга устройств в обозримом будущем. Пока что новейшую операционную систему могут по достоинству оценить владельцы последних моделей Galaxy Watch от Samsung и Google Pixel Watch 3.

В то время как новые технологии внедряются в последние модели устройств, судьба более старых моделей остаётся неопределённой. Недавно компания OnePlus представила две новые модели умных часов – OnePlus Watch 2 и OnePlus Watch 2R, которые работают на базе Wear OS 4 прямо из коробки. Подобно этому, модели TicWatch Pro 5 и Pro 5 Enduro продолжают работать на Wear OS 3.5.

Важно отметить, что плавное и своевременное обновление программного обеспечения является ключевым фактором в удержании пользователей и привлечении новых. Поэтому ожидается, что Google будет активно работать с производителями умных часов для обеспечения доступности Wear OS 5 на как можно большем количестве устройств. Это не только улучшит пользовательский опыт, но и поможет укрепить позиции компании на рынке носимых устройств.

Источник — androidauthority.com