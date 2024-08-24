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Новые поколения Apple Vision Pro смогут использовать люди с любым зрением

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.08.2024
3 Просмотра 0
Новые поколения Apple Vision Pro смогут использовать люди с любым зрением

Apple разрабатывает новую технологию, которая может избавить пользователей от необходимости использовать дорогостоящие корректирующие линзы Zeiss для улучшения зрения в Apple Vision Pro. В будущем гарнитуры смогут автоматически менять фокус в зависимости от объекта взгляда пользователя.

Суть технологии заключается в использовании линз, наполненных специальной жидкостью, которые могут изменять свои оптические характеристики под действием электрического тока. Это позволит точно настраивать фокусировку в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, в отличие от стандартных стеклянных линз, которые не подлежат изменению после изготовления. Благодаря этому, пользователи с изменяющимся (ухудшающимся или улучшенным после операции) зрением смогут избежать необходимости регулярной замены дорогостоящих линз.

Динамическая система фокусировки Apple Vision Pro также решает проблему использования корректирующих линз в среде дополненной реальности, где разные медицинские рецепты для дали и чтения могут быть неэффективны. Традиционные очки имеют разное увеличение для разных участков линзы, но в дополненной реальности дисплей находится на постоянном расстоянии от лица пользователя, что может привести к размытию изображения.

Источник — appleinsider.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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