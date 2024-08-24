Новые поколения Apple Vision Pro смогут использовать люди с любым зрением

Apple разрабатывает новую технологию, которая может избавить пользователей от необходимости использовать дорогостоящие корректирующие линзы Zeiss для улучшения зрения в Apple Vision Pro. В будущем гарнитуры смогут автоматически менять фокус в зависимости от объекта взгляда пользователя.

Суть технологии заключается в использовании линз, наполненных специальной жидкостью, которые могут изменять свои оптические характеристики под действием электрического тока. Это позволит точно настраивать фокусировку в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, в отличие от стандартных стеклянных линз, которые не подлежат изменению после изготовления. Благодаря этому, пользователи с изменяющимся (ухудшающимся или улучшенным после операции) зрением смогут избежать необходимости регулярной замены дорогостоящих линз.

Динамическая система фокусировки Apple Vision Pro также решает проблему использования корректирующих линз в среде дополненной реальности, где разные медицинские рецепты для дали и чтения могут быть неэффективны. Традиционные очки имеют разное увеличение для разных участков линзы, но в дополненной реальности дисплей находится на постоянном расстоянии от лица пользователя, что может привести к размытию изображения.

Источник — appleinsider.com