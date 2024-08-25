Tecno Phantom V Fold 2: основные характеристики и цена

Компания Tecno готовит к выпуску новые модели складных смартфонов: Tecno Phantom V Fold 2 и V Flip 2. Ожидается, что второе поколение Phantom V Fold 2 появится на рынке уже в начале сентября, о чём свидетельствует начало предварительных заказов.

Phantom V Fold 2 обещает внести ряд улучшений по сравнению с предшественником. В новом дизайне задняя панель получит прямоугольный модуль камеры с тремя датчиками на 50 мегапикселей. Производитель также сосредоточился на улучшении шарнира, который позволяет устройству фиксироваться под разными углами, в том числе и под углом 120 градусов.

Одно из значимых нововведений второго поколения – это поддержка стилуса, хотя, судя по всему, отсек для его хранения предусмотрен не будет.

Что касается батареи, Phantom V Fold 2 получит увеличенный аккумулятор с номинальной ёмкостью 5610 мАч (с типичным значением около 5700 мАч), а также поддержку быстрой зарядки на 70 Вт. Это значительное улучшение по сравнению с первым поколением, которое имело аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки на 45 Вт.

Подробности о других характеристиках устройства пока не раскрыты, но можно предположить, что складной дисплей сохранит размер в 7,85 дюйма и разрешение 2000 x 2296 пикселей. Вероятно, что в основе ляжет мощный чипсет Dimensity 9000 Plus, а также будут доступны 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что новинка будет работать на последней версии Android 14 с оболочкой HiOS 14.

С точки зрения ценообразования, Tecno стремится сохранить репутацию производителя доступных складных телефонов. Ожидается, что цена Phantom V Fold 2 будет около 90 000 рублей, что делает его одним из самых недорогих вариантов на рынке, учитывая цены конкурентов, таких как Samsung, HONOR и OnePlus.

Источник — gizmochina.com