Apple выпустит более дешёвую версию Apple Watch SE

В 2017 году Apple представила iPhone X, отметив десятилетие с момента первого выпуска iPhone в 2007 году. Этот смартфон стал прорывом благодаря своему дизайну, занимающему всю переднюю панель, и инновационной системе распознавания лиц Face ID. Возможно, в будущем мы увидим аналогичные изменения в дизайне и Apple Watch Series 10, так как компания может обновить внешний вид этих умных часов. Кроме того, Apple работает над новой версией Apple Watch SE с корпусом из прочного пластика, что может сделать эти часы более доступными для потребителей.

Известный инсайдер Марк Гурман в своем бюллетене Power On сообщил, что Apple тестирует новые материалы для Apple Watch SE, включая прочный пластик. Этот шаг может помочь снизить производственные затраты, при этом сохраняя существующий дизайн и характеристики. Неизвестно, приведет ли использование пластика к снижению цены для потребителей, так как Apple может оставить цены на прежнем уровне.

В предыдущем году Apple уже заменила керамические элементы на нейлоновый композит в моделях SE, что было сделано в моделях более высокого класса. Возможно, компания сохранит текущие материалы для Watch SE и добавит новую, более доступную модель в линейку.

В отчете Гурмана не упоминается о планах Apple по изменению дизайна часов, но основная цель перехода на пластик – сокращение затрат. Пока остается вопросом, как использование прочного пластика повлияет на экологическую политику компании. Если Apple снизит цену на Apple Watch SE до 200 долларов, это может сделать их конкурентоспособными с умными часами Samsung Galaxy.

Таким образом, Apple ищет способы сделать свои устройства более доступными, не жертвуя качеством и дизайном, что может привлечь новых покупателей и укрепить позиции компании на рынке носимых гаджетов.

Источник — wccftech.com