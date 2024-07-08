Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » Apple выпустит более дешёвую версию Apple Watch SE
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Apple выпустит более дешёвую версию Apple Watch SE

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.07.2024
288 Просмотров 0
Apple выпустит более дешёвую версию Apple Watch SE

В 2017 году Apple представила iPhone X, отметив десятилетие с момента первого выпуска iPhone в 2007 году. Этот смартфон стал прорывом благодаря своему дизайну, занимающему всю переднюю панель, и инновационной системе распознавания лиц Face ID. Возможно, в будущем мы увидим аналогичные изменения в дизайне и Apple Watch Series 10, так как компания может обновить внешний вид этих умных часов. Кроме того, Apple работает над новой версией Apple Watch SE с корпусом из прочного пластика, что может сделать эти часы более доступными для потребителей.

Известный инсайдер Марк Гурман в своем бюллетене Power On сообщил, что Apple тестирует новые материалы для Apple Watch SE, включая прочный пластик. Этот шаг может помочь снизить производственные затраты, при этом сохраняя существующий дизайн и характеристики. Неизвестно, приведет ли использование пластика к снижению цены для потребителей, так как Apple может оставить цены на прежнем уровне.

В предыдущем году Apple уже заменила керамические элементы на нейлоновый композит в моделях SE, что было сделано в моделях более высокого класса. Возможно, компания сохранит текущие материалы для Watch SE и добавит новую, более доступную модель в линейку.

В отчете Гурмана не упоминается о планах Apple по изменению дизайна часов, но основная цель перехода на пластик – сокращение затрат. Пока остается вопросом, как использование прочного пластика повлияет на экологическую политику компании. Если Apple снизит цену на Apple Watch SE до 200 долларов, это может сделать их конкурентоспособными с умными часами Samsung Galaxy.

Таким образом, Apple ищет способы сделать свои устройства более доступными, не жертвуя качеством и дизайном, что может привлечь новых покупателей и укрепить позиции компании на рынке носимых гаджетов.

Источник — wccftech.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.