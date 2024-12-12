Лучшие Apple MacBook в 2024 году

Все лучшие MacBook, которые вы можете купить уже сегодня.

Плавная и быстрая работа в любом приложение. Полное отсутствие тормозов и зависаний несмотря на нагрузку. Размер настолько компактный, что его можно взять с собой куда угодно. Какой ноутбук сможет все это позволить? На сегодняшний день, скорее всего, только MacBook. Но какую модель выбрать для себя? Ответ простой и сложный одновременно.

12.12.2024 Обновление Большое обновление рейтинга.

Apple выпускает всего две основные линейки MacBook (Air и Pro). Но несмотря на это выбор достаточно велик. Для большинства пользователей оптимальным вариантом станет MacBook Air с чипом M3 — мощный и компактный ноутбук, теперь с 16 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации (вместо 8 ГБ ранее).

Нужна более высокая производительность для ресурсоёмких задач? Обратите внимание на версию Pro. MacBook Pro M4, несмотря на то, что является базовой моделью профессиональной линейки, обладает впечатляющей производительностью и очень долгим временем автономной работы (более 18,5 часов).

Для тех, кому требуется максимальная скорость, лучше выбрать MacBook Pro M4 Pro. Эта модель показывает высочайшие результаты в тестах производительности, а 16-дюймовая версия способна на почти 21 час автономной работы.

Также стоит знать, что появление новых моделей M4 сделало MacBook Pro M3 очень выгодным предложением — его цена может составлять всего 1099 долларов. Несмотря на это, он остается мощным и производительным ноутбуком, подходящим для решения большинства задач.

Все еще сомневаетесь? Ниже мы подробно рассмотрели все лучшие MacBook, которые можно купить сегодня. Ознакомьтесь с нашим рейтингом и вы точно сможете сделать правильный выбор.

1 Apple MacBook Air M3 2024 Лучший MacBook для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 13,6 дюйма; 2560×1664

Процессор: Apple M3

Графический процессор: 8-ядерный или 10-ядерный графический процессор

Оперативная память: 16–32 ГБ

Память: твердотельный накопитель 256–2 ТБ

Вес: 1.24 кг Плюсы Превосходная производительность

Отличное время автономной работы

Добавлена ​​поддержка двух дисплеев, Wi-Fi 6E

Ультрапортативный дизайн Минусы В базовой конфигурации мало памяти хранения

Ищете идеальный MacBook в 2024 году? MacBook Air 13 дюймов с чипом M3 — отличный вариант для большинства пользователей. Почему? Он идеально сочетает в себе производительность и портативность по разумной цене. Лёгкий корпус позволяет носить его с собой, а мощный и энергоэффективный чип M3 обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы, достаточное для выполнения повседневных задач, включая редактирование видео и не слишком тяжелые игры. Хотя все модели MacBook в линейке хороши, для большинства людей именно эта модель от Apple станет оптимальным выбором. Кстати, он всё ещё помещается в конверт!

Кому подойдёт MacBook Air 13 дюймов M3?

Это универсальный MacBook для большинства пользователей. Он предлагает достаточную мощность и великолепное время автономной работы в легком и компактном алюминиевом корпусе. Его можно брать с собой везде, чтобы работать в дороге, выполняя большинство стандартных задач, включая многозадачность и даже некоторую обработку изображений.

Почему это лучший MacBook для большинства людей?

Вот три основные причины: во-первых, элегантный и легкий корпус обеспечивает высокую мобильность и удобство работы вне дома. Во-вторых, бесшумный и быстрый чип M3 обеспечивает более 15 часов автономной работы, что критически важно для мобильности. В-третьих, яркий дисплей и удобная эргономика обеспечивают приятное использование.

Что нравится?

Впечатляющая производительность чипа M3: В бенчмарках MacBook Air M3 показывает отличные результаты, например, более 12 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6, гарантируя высокую скорость работы [citation:9].

В бенчмарках MacBook Air M3 показывает отличные результаты, например, более 12 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6, гарантируя высокую скорость работы [citation:9]. Поразительно длительное время автономной работы: MacBook Air M3 с чипом M3 может работать более 15 часов, что превосходит многие аналогичные устройства.

MacBook Air M3 с чипом M3 может работать более 15 часов, что превосходит многие аналогичные устройства. Сверхпортативный дизайн без компромиссов: Тонкий и лёгкий корпус не повлиял на качество дисплея или клавиатуры. Ноутбук удобен в использовании и имеет яркий, качественный экран.

Что может не понравиться?

Незначительное улучшение по сравнению с M2: Переход на M3 принёс поддержку двух внешних мониторов вместо одного, но в остальном улучшения по сравнению с моделью M2 не слишком значительны. Также хотелось бы больше памяти для хранения в базовой конфигурации.

13-дюймовый MacBook Air M3 — идеальный вариант для большинства пользователей, ищущих универсальный MacBook. Мощный, но бесшумный чип M3, ультратонкий и лёгкий корпус, и невероятное время автономной работы делают его лучшим выбором в своем классе. В то время как 15-дюймовая модель M2 также рассматривается как хороший вариант, 13-дюймовый Air M3 предлагает оптимальное сочетание характеристик для большинства пользователей.

2 MacBook Pro 14 M4 2024 Лучший MacBook Pro в принципе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR (3024×1964 пикселей, 254 пикселей на дюйм)

Процессор: M4 (10-ядерный процессор)

Графический процессор: встроенный 10 ядер

Оперативная память: до 32 ГБ

Память: до 2 ТБ

Вес: 1.6 кг Плюсы Экран с нанотекстурой

Отличный дизайн

Отличное время автономной работы

Удобный размер Минусы Нет Wi-Fi 7

Владельцам 14-дюймового MacBook Pro с чипом M1 обновление до модели с чипом M4 покажется значительным улучшением. Вы получите заметный прирост производительности, особенно при обработке фотографий и видео, а также более быстрый Neural Engine и больше оперативной памяти для использования всех возможностей Apple Intelligence (когда-нибудь). Среди других преимуществ — опциональный дисплей с нанотекстурой, уменьшающий блики, 12-мегапиксельная веб-камера и впечатляющее время автономной работы (более 18 часов). Это MacBook, который я выбрал бы для себя.

Для кого предназначен 14-дюймовый MacBook Pro M4?

Базовая модель MacBook Pro 14 дюймов идеально подходит опытным пользователям, которым нужен ноутбук с хорошим балансом производительности, портативности и автономности. Однако, если вам нужна максимальная графическая мощность, лучше выбрать конфигурацию с чипом M4 Pro.

Почему 14-дюймовый MacBook Pro M4 — лучший?

MacBook Pro M4 — лучший потому что он идеально подходит для тех, кому нужна высокая производительность, но при этом не нужен громоздкий ноутбук. Он также имеет больше портов, чем MacBook Air (три Thunderbolt 4, SD Card и HDMI), и обеспечивает на 3 часа больше автономной работы, что важно в путешествии.

Что нравится?

Новый, более быстрый чип M4: Это самый быстрый процессор для Mac на сегодняшний день, превосходящий конкурентов на базе Windows в тестах Geekbench и Photoshop.

Это самый быстрый процессор для Mac на сегодняшний день, превосходящий конкурентов на базе Windows в тестах Geekbench и Photoshop. Дисплей с нанотекстурой и улучшенная веб-камера: Опциональный дисплей с нанотекстурой (за дополнительную плату) значительно уменьшает блики, а новая 12-мегапиксельная веб-камера Center Stage обеспечивает более качественную картинку во время видеозвонков.

Опциональный дисплей с нанотекстурой (за дополнительную плату) значительно уменьшает блики, а новая 12-мегапиксельная веб-камера Center Stage обеспечивает более качественную картинку во время видеозвонков. Отличное время автономной работы: MacBook Pro M4 может работать на одном заряде более 18 часов, что делает его одним из самых автономных ноутбуков на рынке.

Что может не понравиться?

Не самая высокая скорость SSD: Скорость чтения и записи SSD в MacBook Pro M4 немного отстает от конкурирующих моделей на Windows, и даже немного ниже, чем у M3 MacBook Pro.

Скорость чтения и записи SSD в MacBook Pro M4 немного отстает от конкурирующих моделей на Windows, и даже немного ниже, чем у M3 MacBook Pro. Не идеален для игр: Базовая модель подходит для некоторых игр, но в требовательных играх частота кадров может быть низкой (23-36 fps). Для серьезного гейминга понадобится более мощная конфигурация с чипом M4 Pro.

Обновление с MacBook M1 или более старых моделей до 14-дюймового MacBook Pro M4 однозначно стоит того. Он обеспечивает значительный прирост производительности и готов к использованию всех функций Apple Intelligence (для тех кому это актуально). Хотя цена опционального дисплея с нанотекстурой может показаться высокой, он существенно улучшает удобство работы.

3 MacBook Air M1 Лучший MacBook Air при ограниченном бюджете

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 13,3 дюйма; 2,560 х 1,600

Процессор: Apple M1

Графический процессор: встроенный 8-ядерный

Оперативная память: 8 ГБ-16 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ-2 ТБ SSD

Вес: 1,27 кг Плюсы Сверхбыстрая производительность

Невероятно долгое время автономной работы

Удобная клавиатура Минусы Толстые лицевые рамки

Свет в портах

Хотите MacBook, но ограничены в бюджете? M1 MacBook Air — отличное решение даже в 2024 году. Несмотря на то, что ему уже несколько лет, он по-прежнему обеспечивает достаточную производительность для большинства повседневных задач и развлечений, а также радует длительным временем автономной работы. И всё это всего за 65 000 рублей! Если вам нужен самый доступный MacBook, это ваш выбор.

Для кого подойдет M1 MacBook Air?

Этот ноутбук идеально подходит тем, кто хочет войти в экосистему Apple, не переплачивая. Хотя другие модели MacBook превосходят его по некоторым параметрам, M1 Air всё ещё остается отличным вариантом, особенно учитывая широкую поддержку программного обеспечения Apple, включая функции искусственного интеллекта.

Почему M1 MacBook Air — лучший бюджетный MacBook?

Цена в 65 000 рублей делает его невероятно привлекательным предложением. Новые MacBook часто стоят значительно дороже 100 000 рублей, поэтому M1 Air предлагает отличное сочетание цены и качества, сохраняя при этом премиальный алюминиевый корпус и долговечную батарею.

Что нравится?

Достойная производительность: Учитывая возраст чипа M1 (ему уже четыре года), он поражает своей скоростью работы, достаточной для выполнения большинства базовых задач и несложной многозадачности.

Учитывая возраст чипа M1 (ему уже четыре года), он поражает своей скоростью работы, достаточной для выполнения большинства базовых задач и несложной многозадачности. Отличное время автономной работы: M1 Air, прославившийся своим впечатляющим временем автономной работы, продолжает демонстрировать отличные результаты – более 14 часов на одном заряде.

M1 Air, прославившийся своим впечатляющим временем автономной работы, продолжает демонстрировать отличные результаты – более 14 часов на одном заряде. Удобная эргономика: Яркий дисплей, удобная клавиатура Magic Keyboard и трекпад обеспечивают комфортную работу. Низкая температура корпуса позволяет использовать ноутбук даже на коленях.

Что может не понравиться?

Устаревший дизайн: Это очевидный недостаток. Apple существенно продвинулась в дизайне и производительности с момента выхода M1 Air.

Это очевидный недостаток. Apple существенно продвинулась в дизайне и производительности с момента выхода M1 Air. Ограниченное количество портов: Всего два порта USB-C (один из которых используется для зарядки) могут стать проблемой, если вам нужно подключить несколько устройств одновременно.

M1 MacBook Air — отличный выбор для тех, кто ищет доступный и надежный MacBook с хорошей производительностью и продолжительным временем автономной работы. Однако, нужно учитывать его возраст и ограниченное количество портов.

4 MacBook Air 15 M3 2024 Лучший MacBook с большим экраном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 15,3 дюйма (2880 x 1864)

Процессор: Apple M3

Графический процессор: встроенный 10-ядерный

Оперативная память: 16 – 32 ГБ

Память: 256 ГБ – 2 ТБ

Вес: 1.51 кг Плюсы Большой экран размером 15,3 дюйма

Процессор M2 все еще быстрый

Стоит гораздо меньше, чем модели Pro Минусы Очень мало портов для такого размера

Нет прироста производительности по сравнению с 13-дюймовым Air 2022 года

15-дюймовый MacBook Air — это отличное предложение. Он имеет большой экран при цене, которая примерно вдвое ниже, чем у 16-дюймового MacBook Pro. Хотя он не предназначен для профессионального видеомонтажа, прекрасно справляется с большинством повседневных задач. Владельцы часто называют его лучшим ноутбуком благодаря мощному чипу M3 и впечатляющему времени автономной работы (более 15 часов). Единственный недостаток – всего два порта USB-C.

Для кого подойдет 15-дюймовый MacBook Air?

Этот ноутбук идеально подходит тем, у кого средние или умеренные требования к производительности, но кто хочет большой экран. Чип M3 в 15-дюймовой модели работает так же эффективно, как и в 13-дюймовой, но вы получаете преимущество большего дисплея и более емкого аккумулятора.

Почему 15-дюймовый MacBook Air — лучший MacBook с большим экраном?

До недавнего времени большие экраны были доступны только в 16-дюймовых MacBook Pro, поэтому появление 15-дюймового Air — большое событие! Это наиболее доступный способ приобрести MacBook с большим экраном, сохраняя при этом тонкий, легкий и портативный дизайн, характерный для всей линейки Air.

Что нравится?

Высокая производительность чипа M3: Чип M3 в 15-дюймовом Air демонстрирует такую же высокую производительность, как и в других MacBook с 3-нм процессором. Результаты тестов Geekbench превышают 12 000 баллов, а скорость чтения/записи SSD очень высока (около 3000 МБ/с).

Чип M3 в 15-дюймовом Air демонстрирует такую же высокую производительность, как и в других MacBook с 3-нм процессором. Результаты тестов Geekbench превышают 12 000 баллов, а скорость чтения/записи SSD очень высока (около 3000 МБ/с). Отличный большой дисплей: 15-дюймовый дисплей впечатляет своими размерами, высокой яркостью (503 нит) и широким цветовым охватом, идеально подходя для работы и развлечений.

15-дюймовый дисплей впечатляет своими размерами, высокой яркостью (503 нит) и широким цветовым охватом, идеально подходя для работы и развлечений. Тонкий и легкий дизайн: Apple сохранила тонкий профиль (11,5 мм) и небольшой вес (1,51 кг) даже для 15-дюймовой модели, что делает его невероятно удобным для переноски.

Apple сохранила тонкий профиль (11,5 мм) и небольшой вес (1,51 кг) даже для 15-дюймовой модели, что делает его невероятно удобным для переноски. Длительное время автономной работы: Благодаря увеличенному объему батареи, время автономной работы превышает 15 часов.

Что может не понравиться?

Всего 2 порта Thunderbolt: Ограниченное количество портов может быть неудобным для подключения нескольких внешних устройств.

Ограниченное количество портов может быть неудобным для подключения нескольких внешних устройств. Отсутствие системы активного охлаждения: Отсутствие вентилятора может приводить к снижению производительности при длительных нагрузках или играх. Для таких задач рекомендуется рассмотреть MacBook Pro M3.

Несмотря на некоторые недостатки (ограниченное количество портов и отсутствие активного охлаждения), 15-дюймовый MacBook Air — отличный ноутбук для большинства пользователей. Он сочетает в себе высокую производительность, длинное время автономной

5 MacBook Pro M4 Pro 2024 Лучший MacBook для опытных пользователей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 16,2 дюйма; 3456×2244 пикселей

Процессор: M4 Pro (до 16 ядер)

Графический процессор: до 40 ядер

Оперативная память: от 18 до 128 ГБ

Память: 512–8 ТБ

Вес: 2,13 кг (M3 Pro) Плюсы Быстрый

Отличный экран

Улучшенная веб-камера

Отличный дизайн Минусы Тяжелый

Падение производительности в режиме пониженного энергопотребления

16-дюймовый MacBook Pro (M4 Pro, 2024) — это отличный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества 16-дюймового MacBook Pro, но не готов переплачивать за модель M4 Max. Как и другие модели 16-дюймовых MacBook Pro, он обладает строгим, функциональным дизайном и удобной клавиатурой. Чип M4 Pro обеспечивает высокую производительность, достаточную для любых повседневных задач, видеомонтажа и даже игр. Несмотря на некоторые недостатки, такие как не совсем удачная реализация функции «Просмотр на рабочем столе», в целом это превосходный MacBook Pro, хотя и довольно дорогой.

Для кого предназначен 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro?

Этот MacBook занимает промежуточное положение между 14-дюймовым MacBook Pro M4 и 16-дюймовым MacBook Pro M4 Max. Он идеально подходит тем, кто хочет большой 16-дюймовый дисплей Liquid Retina, но не хочет переплачивать за более мощную и более дорогую модель M4 Max (разница в цене около 1000 долларов).

Почему 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro — лучший для опытных пользователей?

Производительность M4 Pro в некоторых тестах сравнима, а в некоторых даже превосходит, прошлогоднего M3 Max. Это позволяет сэкономить деньги при получении высокой. Кроме того, это один из самых автономных ноутбуков, когда-либо выпущенных Apple.

Что нравится?

Высокая производительность M4 Pro: Производительность впечатляет. Он легко справляется с повседневными задачами, видеомонтажем и даже запускает современные игры с высокой частотой кадров (например, Resident Evil 4 Remake на 100 fps).

Производительность впечатляет. Он легко справляется с повседневными задачами, видеомонтажем и даже запускает современные игры с высокой частотой кадров (например, Resident Evil 4 Remake на 100 fps). Отличное время автономной работы: Время автономной работы приближается к 21 часу, что позволяет работать целый день без подзарядки.

Время автономной работы приближается к 21 часу, что позволяет работать целый день без подзарядки. Функциональный дизайн: Строгий, утилитарный дизайн из качественного алюминия приятен на ощупь и практичен в использовании. Множество портов и удобная зарядка MagSafe являются дополнительными плюсами.

Что может не понравиться?

Высокая цена: Это очень дорогой ноутбук. Начальная цена значительно выше, чем у более доступных моделей MacBook.

16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro — замечательный ноутбук с высокой производительностью и отличным временем автономной работы. Если вам не нужна максимальная мощность M4 Max, то это прекрасный выбор, несмотря на высокую цену.

6 MacBook Pro 14 M3 2023 Лучший доступный MacBook Pro

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 14,2 дюйма Liquid Retina XDR (3024×1964 пикселей)

Процессор: Apple M3/M3 Pro/M3 Max

Графика: Apple graphics 10/14/16/18/19/30-core

Оперативная память: 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ/96 ГБ/128 ГБ

Память: 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ/4 ТБ/8 ТБ

Вес: 1,55 кг Плюсы Впечатляющая производительность

Более 17 часов автономной работы

Отличный выбор портов

Яркий дисплей с чёткой детализацией

Отличный звук Минусы Нет Face ID

Чёлка на экране

MacBook Pro с чипом M3 отлично справляется с многозадачностью: он легко обрабатывает множество открытых вкладок Chrome, позволяет одновременно редактировать фотографии, смотреть видео и общаться по видеосвязи, при этом обеспечивая более 17 часов работы от батареи. Хотя он немного тяжелее, чем MacBook Air, это ноутбук с прекрасным сочетанием производительности, времени автономной работы и удобства.

Для кого подойдет MacBook Pro M3?

Этот ноутбук предназначен для пользователей, которым нужна производительность выше, чем у MacBook Air, и которые занимаются творческой работой. Его мощности достаточно для редактирования видео в 4K и обработки фотографий в формате RAW.

Почему это лучший MacBook Pro среднего класса?

MacBook Pro M3 проявляет себя благодаря улучшенному дисплею и эффективной системе охлаждения (в отличие от бесшумного MacBook Air M3, у этой модели есть вентилятор). Это обеспечивает стабильно высокую производительность в ресурсоемких приложениях. Все это заключено в стильном и прочном корпусе из алюминия с прекрасным mini-LED дисплеем.

Что нравится?

Стабильная высокая производительность: Благодаря эффективному охлаждению, чип M3 демонстрирует отличную производительность как в творческих задачах, так и в играх.

Благодаря эффективному охлаждению, чип M3 демонстрирует отличную производительность как в творческих задачах, так и в играх. Яркий и качественный дисплей: 14-дюймовый mini-LED дисплей обеспечивает высокую яркость и точную цветопередачу, что очень важно для профессиональной работы.

14-дюймовый mini-LED дисплей обеспечивает высокую яркость и точную цветопередачу, что очень важно для профессиональной работы. Привлекательная цена: Ноутбук доступен по относительно невысокой цене, предлагая отличное соотношение цены и качества, включая впечатляющее время автономной работы (более 17 часов).

Что может не понравиться?

Ограниченное количество портов: Два порта Thunderbolt 4 могут быть недостаточными для подключения большого количества периферийных устройств.

Два порта Thunderbolt 4 могут быть недостаточными для подключения большого количества периферийных устройств. Ограничения в работе с внешними дисплеями: Без использования специальных док-станций, возможность подключения внешних дисплеев ограничена.

Если вам нужен мощный ноутбук, но не нужна максимальная производительность топовых моделей M4, M4 Pro или M4 Max, MacBook Pro M3 — отличный выбор. Он сочетает в себе высококачественный дисплей, отличную производительность, длительное время автономной работы и приемлемую цену.

Как выбрать лучший MacBook

Переход Apple на чипы Apple Silicon значительно улучшил производительность MacBook, обеспечив высокую скорость работы при минимальном энергопотреблении и низком нагреве, даже при максимальной нагрузке. Однако, оптимальный выбор зависит от ваших индивидуальных нужд.

Если вам нужна машина для повседневных задач, MacBook Air M1 — идеальный вариант. Для более сложных задач подойдёт M2 Air, а для профессионалов, работающих с графикой, — MacBook Pro M3.

Графика и игры

Если вам нужен MacBook как для работы, так и для игр, обратите внимание на модели с чипом M4. Его 3-нм архитектура и «графический процессор следующего поколения» обеспечивают отличную графику, включая аппаратную трассировку лучей, позволяя комфортно работать с ресурсоёмкими приложениями.

Размер и вес

Для тех, кому важна портативность, MacBook Air — лучший выбор. Он очень лёгкий (всего 1,2 кг для 13-дюймовой модели и 1,5 кг для 15-дюймовой). 16-дюймовый MacBook Pro тяжелее (1,95 кг), но все модели достаточно компактны и удобны для переноски.

Время работы от батареи

Самым долговечным MacBook является 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro, время работы от батареи которого составляет около 20 часов 46 минут. Однако, все модели MacBook обеспечивают в среднем 15-16 часов работы от батареи, поэтому если длительное время работы без подзарядки является для вас приоритетом, стоит обратить на это внимание.