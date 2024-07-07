Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Realme GT6 первым получит поддержку технологии NEXT AI
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Realme GT6 первым получит поддержку технологии NEXT AI

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.07.2024
132 Просмотра 0
Realme GT6 первым получит поддержку технологии NEXT AI

Сегодня компания Realme сделала официальное заявление о том, что новый смартфон Realme GT6 станет первым устройством, оснащённым технологией «NEXT AI». Эта технология включает в себя функции, такие как устранение AIGC, управление жестами на базе искусственного интеллекта, интеллектуальный помощник AI Xiaobu и другие. При этом две функции AI пока остаются неанонсированными.

В прошлом Realme сотрудничала с крупными IT-гигантами, включая Google и Microsoft, для интеграции таких функций, как AI-режим ночной съёмки, AI-распознавание экрана, AIGC-редактирование, жесты управления, умная зарядка и защита Greenfield.

Realme GT6 будет представлен 9 июля. Уже подтверждено, что новинка получит обновлённый пользовательский интерфейс Realme UI 5.0, а также обещано четыре года поддержки обновлений и три основных обновления системы.

Смартфон Realme GT6 будет доступен в трёх цветовых вариантах: Lunar Exploration Edition, Lightyear White и Storm Purple. Он будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3. Устройство получит первый в мире флагманский прямой экран BOE S1 с пиковой яркостью в 6000 нит и новое «стекло Crystal Armor», прочность которого на падения увеличена на 160%, а устойчивость к царапинам — на 300%.

В сотрудничестве с Ningde New Energy была разработана новая «батарея с высокой плотностью энергии», имеющая ёмкость 5800 мАч и поддерживающая функцию быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.