Realme GT6 первым получит поддержку технологии NEXT AI

Сегодня компания Realme сделала официальное заявление о том, что новый смартфон Realme GT6 станет первым устройством, оснащённым технологией «NEXT AI». Эта технология включает в себя функции, такие как устранение AIGC, управление жестами на базе искусственного интеллекта, интеллектуальный помощник AI Xiaobu и другие. При этом две функции AI пока остаются неанонсированными.

В прошлом Realme сотрудничала с крупными IT-гигантами, включая Google и Microsoft, для интеграции таких функций, как AI-режим ночной съёмки, AI-распознавание экрана, AIGC-редактирование, жесты управления, умная зарядка и защита Greenfield.

Realme GT6 будет представлен 9 июля. Уже подтверждено, что новинка получит обновлённый пользовательский интерфейс Realme UI 5.0, а также обещано четыре года поддержки обновлений и три основных обновления системы.

Смартфон Realme GT6 будет доступен в трёх цветовых вариантах: Lunar Exploration Edition, Lightyear White и Storm Purple. Он будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3. Устройство получит первый в мире флагманский прямой экран BOE S1 с пиковой яркостью в 6000 нит и новое «стекло Crystal Armor», прочность которого на падения увеличена на 160%, а устойчивость к царапинам — на 300%.

В сотрудничестве с Ningde New Energy была разработана новая «батарея с высокой плотностью энергии», имеющая ёмкость 5800 мАч и поддерживающая функцию быстрой зарядки мощностью 120 Вт.