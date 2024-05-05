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Apple все ещё не готова разместить Face ID под дисплеем

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.05.2024
3 Просмотра 0
Apple все ещё не готова разместить Face ID под дисплеем

С момента появления Face ID в iPhone X, компания тщательно совершенствовала эту функцию, в том числе с Dynamic Island на некоторых моделях. Ожидалось, что Apple внедрит Face ID под экран в iPhone 17 в 2025 году, но по последним данным от Росса Янга, основателя и CEO Display Supply Chain Consultants (DSCC), эта функция может появиться только в 2026 году в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Это нововведение, вероятно, станет доступно в стандартных моделях iPhone 19 в 2027 году. По словам Янга, который имеет прямые связи с поставщиками Apple, компания может задержать внедрение подэкранного Face ID из-за технических сложностей, таких как потенциальное снижение качества изображения и эффективности аутентификации.

Apple не готова разместить Face ID под дисплеем

Apple, известная своей осторожной стратегией внедрения новых технологий, таких как 5G и телеобъективы в свои устройства, может взять дополнительное время для совершенствования Face ID под экраном, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества и безопасности. Хотя конкуренты могли ранее представить подобные технологии, Apple хочет убедиться, что новые функции будут работать безупречно при запуске.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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