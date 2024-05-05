Apple все ещё не готова разместить Face ID под дисплеем

С момента появления Face ID в iPhone X, компания тщательно совершенствовала эту функцию, в том числе с Dynamic Island на некоторых моделях. Ожидалось, что Apple внедрит Face ID под экран в iPhone 17 в 2025 году, но по последним данным от Росса Янга, основателя и CEO Display Supply Chain Consultants (DSCC), эта функция может появиться только в 2026 году в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Это нововведение, вероятно, станет доступно в стандартных моделях iPhone 19 в 2027 году. По словам Янга, который имеет прямые связи с поставщиками Apple, компания может задержать внедрение подэкранного Face ID из-за технических сложностей, таких как потенциальное снижение качества изображения и эффективности аутентификации.

Apple, известная своей осторожной стратегией внедрения новых технологий, таких как 5G и телеобъективы в свои устройства, может взять дополнительное время для совершенствования Face ID под экраном, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества и безопасности. Хотя конкуренты могли ранее представить подобные технологии, Apple хочет убедиться, что новые функции будут работать безупречно при запуске.

Источник — x.com