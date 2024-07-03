Apple оснастит все модели iPhone 16 чипсетом A18 Bionic

В 2023 году компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15, включающую четыре модели: базовую версию iPhone 15, увеличенный вариант iPhone 15 Plus, а также более продвинутые модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Основное отличие заключалось в использовании различных процессоров: A16 Bionic для стандартных моделей и A17 Pro для Pro-версий, что привело к значительному разрыву в производительности между ними. Кроме того, только Pro-модели поддерживали функцию Apple Intelligence, что вызвало смешанные отзывы среди пользователей.

Согласно последним данным от исследователя Николаса Альвареса, в 2024 году Apple планирует унифицировать линейку iPhone 16, оснащая все четыре модели – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max – одним и тем же чипсетом A18 Bionic. Это означает, что все устройства будут иметь схожие характеристики производительности и доступ к Apple Intelligence.

Анализ кода, найденного в бэкенде Apple, выявил новые идентификаторы моделей, которые не связаны с текущей продукцией Apple и соответствуют стандартам наименования флагманских устройств бренда. Обнаруженные идентификаторы следующие:

iPhone 17,1

iPhone 17,2

iPhone 17,3

iPhone 17,4

iPhone 17,5

Так как все они начинаются с одинаковой цифры «17», это указывает на намерение Apple использовать одинаковый процессор A18 для всех моделей. В предыдущем поколении iPhone 15 базовые и Plus-модели имели идентификаторы 15,4 и 15,5 соответственно, тогда как Pro-версии были обозначены как 16,1 и 16,2, что отражало различие в процессорах.

Пятое устройство, упомянутое в коде, может оказаться следующей моделью iPhone SE, но на момент текущей информации официального подтверждения от Apple не поступало.

Хотя предполагается, что серия iPhone 16 будет работать на чипсете A18, не исключено, что Apple может ввести различия между Pro и Non-Pro моделями, назвав процессоры A18 и A18 Pro. Возможно, A18 с уменьшенным количеством графических ядер будет использоваться в iPhone 16 и 16 Plus, а A18 Pro с усовершенствованным графическим процессором окажется в iPhone 16 Pro и Pro Max.

Ожидается, что презентация новых устройств состоится в сентябре 2024 года, и тогда станут доступны более подробные сведения о характеристиках и возможностях предстоящих моделей iPhone.

Источник — smartprix.com