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Telegram позволит делиться платным контентом на каналах

Мария Старкова Мария Старкова
03.07.2024
4 Просмотра 0
Telegram позволит делиться платным контентом на каналах

В прошлом месяце Telegram запустил цифровую валюту под названием Stars для использования в приложении. Сейчас компания расширяет возможности использования Stars на платный контент и предоставляет каналам возможность конвертировать Stars в Toncoin — криптовалюту, используемую через блокчейн The Open Network (TON), а также для получения скидок на продвижение каналов.

Stars были изначально предназначены для оплаты цифровых товаров в Telegram. Создатели контента могут теперь публиковать контент, который пользователи могут разблокировать с помощью Stars. Кроме того, владельцы каналов могут выводить и конвертировать Stars в Toncoin через платформу Fragment. Toncoin можно обменивать на различных биржах и выводить на банковский счет. Telegram также использовал эту платформу для аукционов имен пользователей через блокчейн TON.

Владельцы каналов также могут использовать Stars для получения скидок на рекламу и продвижение своих каналов. В последнем обновлении Telegram добавлена панель мини-приложений внизу, обеспечивающая быстрый доступ к мини-приложениям без необходимости их перезагрузки. Кроме того, пользователи могут легко находить истории, нажимая на хэштеги, чтобы просматривать все публичные истории с этим хэштегом, а также добавлять теги местоположения к своим историям и просматривать другие публичные истории из того же места.

Источник — techcrunch.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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