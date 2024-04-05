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Утечка характеристик Vivo T3x

Максим Тарков Максим Тарков
05.04.2024
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Утечка характеристик Vivo T3x

Ожидается добавление еще одного привлекательного телефона в семью Vivo, а именно Vivo T3x из серии T. Устройство недавно было замечено в получении сертификатов Bluetooth SIG и BIS, что подтвердило его наименование и скорый релиз.

Теперь статья на MySmartPrice раскрыла некоторые ключевые характеристики устройства. Расскажем о них подробнее.

Согласно сообщениям, в Vivo T3x поставят процессор Snapdragon 6 Gen 1. Это восьмиядерная конфигурация, изготовленная по 4-нм техпроцессу. Его базовая архитектура включает четыре ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55, а также графический процессор Adreno.

Кроме того, T3x рекламируется как невероятно тонкий смартфон Vivo, но с массивной батареей емкостью 6000 мАч. Заявленное время автономной работы телефона — до двух дней. Что касается звука, он будет оснащен стереодинамиками с усилителем звука, обеспечивающим увеличение громкости до 300%.

Помимо этих подробностей, в статье не содержится дополнительной информации о смартфоне. Однако есть предположение, что Vivo может представить устройство где-то на третьей неделе апреля, возможно, между 19 и 22 числами.

Vivo T3x придет на смену Vivo T2x, выпущенному в апреле 2023 года. T2x может похвастаться 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD и каплевидным вырезом.

Под капотом у него стоял процессор Dimensity 6020 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Камера состояла из основного сенсора на 50 МП и макросенсора на 2 МП, а для селфи использовался объектив на 8 МП. Питание устройства обеспечивал аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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