Infinix разрабатывает свой первый складной телефон

Infinix, известный бренд смартфонов, завоевавший популярность благодаря своим доступным ценам, собирается выпустить кое-что новое и многообещающее — Infinix Zero Flip. Это большое событие для Infinix, ведь продукт станет их первым складным телефоном, и он может быть очень интересен поклонникам бренда.

Недавно был сертифицирован телефон с номером X6962, и Android Headlines полагает, что это и есть Infinix Zero Flip. Хотя у нас пока нет всех подробностей о том, на что он способен, одно можно сказать наверняка: Infinix нацелена на то, чтобы новинка оставалась доступной, как и другие их телефоны. Это отличная новость для людей, которым нужен современный трендовый телефон, покупка которого не пробьет дыру в бюджете.

Infinix выпускает такие телефоны, функционал которых очень широк для их цены. С помощью Zero Flip компания стремится выделиться на перенасыщенном рынке смартфонов, предложив что-то уникальное и удобное для карманного использования. Поклонники со всего мира с нетерпением ждут того, что Infinix придумала на этот раз.

Скоро ли можно будет опробовать новую раскладушку в работе? Ждать не придется долго, Infinix готовится представить Zero Flip очень скоро. Это большой шаг для компании, который демонстрирует ее готовность и желание не отставать от трендов и выдавать продукт, который заинтересует людей.

И это еще не все. Другой телефон Infinix с номером X6860 тоже прошел сертификацию. Похоже, Infinix готовит нам несколько сюрпризов.

Источник — gizmochina.com