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Xiaomi Mi Band 9 был замечен на сайтах сертификации

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.04.2024
5 Просмотров 0
Xiaomi Mi Band 9 был замечен на сайтах сертификации

Недавно умный браслет Xiaomi Mi Band 9 получил одобрение от TDRA в ОАЭ и от сертификационных органов Индонезии. Модель обозначена под номером M2345B1, однако сертификационные документы не раскрывают много деталей о его характеристиках.

Xiaomi Mi Band 9 на сайтах сертификации

Согласно доступной информации, Mi Band 9 будет выпускаться в стандартной и NFC-версиях. Внешний вид устройства, похоже, останется без значительных изменений, сохраняя 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, но с улучшенной яркостью и разрешением.

Что касается автономной работы, Xiaomi Mi Band 9 сохранит возможность работать до двух недель на одном заряде. С другой стороны, вопрос о наличии встроенного GPS-модуля в новом браслете Xiaomi остаётся открытым.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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