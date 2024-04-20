Xiaomi Mi Band 9 был замечен на сайтах сертификации

Недавно умный браслет Xiaomi Mi Band 9 получил одобрение от TDRA в ОАЭ и от сертификационных органов Индонезии. Модель обозначена под номером M2345B1, однако сертификационные документы не раскрывают много деталей о его характеристиках.

Согласно доступной информации, Mi Band 9 будет выпускаться в стандартной и NFC-версиях. Внешний вид устройства, похоже, останется без значительных изменений, сохраняя 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, но с улучшенной яркостью и разрешением.

Что касается автономной работы, Xiaomi Mi Band 9 сохранит возможность работать до двух недель на одном заряде. С другой стороны, вопрос о наличии встроенного GPS-модуля в новом браслете Xiaomi остаётся открытым.

Источник — ithome.com