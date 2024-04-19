Процессор Kirin 9010 от Huawei прогнали по тестам

Последний флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra с совершенно новым процессором Kirin 9010 прошел тщательное тестирование. Китайские технические журналисты разобрали чипсет по косточкам, и их тесты показали, что Kirin 9010 — это скорее небольшое обновление, чем огромный шаг вперед.
Это неудивительно, учитывая, что Kirin 9010 представляет собой доработанную версию Kirin 9000S из серии Mate 60. Он оснащен одним ядром Taishan с частотой 2,3 ГГц, тремя промежуточными ядрами Taishan с частотой 2,18 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц с более низкой тактовой частотой, предназначенными для выполнения менее интенсивных задач.
Архитектура ядра по существу аналогична Kirin 9000S в Mate 60. Заметная разница заключается в корректировках тактовых частот ядер. Между тем, графический процессор остался неизменным — это Mali-G78 с тактовой частотой 750 МГц.
Бенчмарки
Начнем с синтетических тестов. Оценка AnTuTu для Pura 70 Ultra составила 940 000 баллов, в GeekBench 6.2 одноядерный тест был пройден с результатом 1431 балла, а многоядерный — 4430 баллов (при комнатной температуре).
Включение режима производительности телефона особого прироста не дало: баллы в одноядерном режиме увеличились до 1440, в многоядерном — до 4436. Но в теории эти результаты явно лучше, чем у Kirin 9000S, и Huawei удалось добиться этого даже при условии снижения тактовой частоты высокопроизводительного ядра Kirin 9010.
|Процессор
|Одноядерный Geekbench
|Многоядерный Geekbench
|AnTuTu
|Kirin 9010
|1440
|4436
|940,000
|Kirin 9000s
|1350
|4200
|700,000
Но камнем преткновения оказался графический процессор. Тестирование 3DMark Wild Life EXTREME дало 1575 баллов при комнатной температуре и 1577 баллов в режиме охлаждения, что говорит о минимальном улучшении в мощности обработки графики.
Игры
Но тестирование телефона в реальных условиях показало, что на нем довольно хорошо идут популярные игры, такие как Genshin Impact. Запустив игру на максималках с частотой 60 fps и отключенными функциями повышения частоты кадров, Pura 70 Ultra показал среднюю частоту кадров 60,2 при комнатной температуре.
Показатель оставался довольно стабильным в течение первых 10 минут, а затем упал до среднего значения 55,7 кадров в секунду в течение оставшихся 15 минут. Во время этого теста задняя крышка нагревалась максимум до 46,8 градусов.
В другой требовательной к графике игре, Honkai: Star Rail, Pura 70 Ultra показала себя еще лучше. При очень высоких настройках и 60 fps телефон в среднем выдавал 53 кадра в секунду за 15 минут работы. Хотя частота кадров упала примерно до 50 после первых 4 минут, она оставалась стабильной на протяжении всего остального периода тестирования. Задняя сторона нагрелась до 49,6 градусов.
Источник — gizmochina.com