Процессор Kirin 9010 от Huawei прогнали по тестам

Последний флагманский смартфон Huawei Pura 70 Ultra с совершенно новым процессором Kirin 9010 прошел тщательное тестирование. Китайские технические журналисты разобрали чипсет по косточкам, и их тесты показали, что Kirin 9010 — это скорее небольшое обновление, чем огромный шаг вперед.

Это неудивительно, учитывая, что Kirin 9010 представляет собой доработанную версию Kirin 9000S из серии Mate 60. Он оснащен одним ядром Taishan с частотой 2,3 ГГц, тремя промежуточными ядрами Taishan с частотой 2,18 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A510 с частотой 1,55 ГГц с более низкой тактовой частотой, предназначенными для выполнения менее интенсивных задач.

Архитектура ядра по существу аналогична Kirin 9000S в Mate 60. Заметная разница заключается в корректировках тактовых частот ядер. Между тем, графический процессор остался неизменным — это Mali-G78 с тактовой частотой 750 МГц.

Бенчмарки

Начнем с синтетических тестов. Оценка AnTuTu для Pura 70 Ultra составила 940 000 баллов, в GeekBench 6.2 одноядерный тест был пройден с результатом 1431 балла, а многоядерный — 4430 баллов (при комнатной температуре).

Включение режима производительности телефона особого прироста не дало: баллы в одноядерном режиме увеличились до 1440, в многоядерном — до 4436. Но в теории эти результаты явно лучше, чем у Kirin 9000S, и Huawei удалось добиться этого даже при условии снижения тактовой частоты высокопроизводительного ядра Kirin 9010.

Процессор Одноядерный Geekbench Многоядерный Geekbench AnTuTu Kirin 9010 1440 4436 940,000 Kirin 9000s 1350 4200 700,000

Но камнем преткновения оказался графический процессор. Тестирование 3DMark Wild Life EXTREME дало 1575 баллов при комнатной температуре и 1577 баллов в режиме охлаждения, что говорит о минимальном улучшении в мощности обработки графики.

Игры

Но тестирование телефона в реальных условиях показало, что на нем довольно хорошо идут популярные игры, такие как Genshin Impact. Запустив игру на максималках с частотой 60 fps и отключенными функциями повышения частоты кадров, Pura 70 Ultra показал среднюю частоту кадров 60,2 при комнатной температуре.

Показатель оставался довольно стабильным в течение первых 10 минут, а затем упал до среднего значения 55,7 кадров в секунду в течение оставшихся 15 минут. Во время этого теста задняя крышка нагревалась максимум до 46,8 градусов.

В другой требовательной к графике игре, Honkai: Star Rail, Pura 70 Ultra показала себя еще лучше. При очень высоких настройках и 60 fps телефон в среднем выдавал 53 кадра в секунду за 15 минут работы. Хотя частота кадров упала примерно до 50 после первых 4 минут, она оставалась стабильной на протяжении всего остального периода тестирования. Задняя сторона нагрелась до 49,6 градусов.

Источник — gizmochina.com