Valve начала продавать отремонтированные Steam Deck

Valve представила сертифицированные отремонтированные версии своей игровой консоли Steam Deck по привлекательным ценам, начиная всего с 279 долларов США за модель с 64 ГБ памяти. Это предложение позволяет покупателям сэкономить до 30% от первоначальной стоимости. Кроме того, компания предлагает модели с 256 ГБ и 512 ГБ со скидками 40% и 55% соответственно, что делает их доступными за 319 и 359 долларов США.

Каждая отремонтированная Steam Deck проходит тщательное тестирование, аналогичное новым устройствам, которые продаются в розничных магазинах. Valve гарантирует, что все устройства восстанавливаются до заводских настроек, получают последние обновления программного обеспечения и проверяются на соответствие по более чем ста критериям качества на своих производственных площадках.

Каждый элемент устройства, включая контроллеры, аудиосистему, дисплей и внутренние компоненты, подвергается тестированию. Также Valve тщательно оценивает состояние аккумулятора, чтобы убедиться в его надлежащей работоспособности и достаточном сроке службы.

Несмотря на возможные небольшие косметические дефекты, Valve уверяет, что производительность отремонтированных Steam Deck соответствует или даже превосходит производительность новых устройств, что обеспечивает стабильное и высококачественное игровое впечатление по более низкой цене. Это отличная возможность для геймеров приобрести мощную портативную игровую консоль без значительных затрат.

Источник — ithome.com