Samsung Galaxy Z Flip 6 спалился на Geekbench

Если слухи верны, мы должны увидеть Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 на презентации Unpacked где-то в июле, и новая утечка подсказывает, чего мы можем ожидать с точки зрения производительности.

Тест Geekbench, проведенный для модели телефона, который, как мы думаем, является Galaxy Z Flip 6, был обнаружен SamMobile. Он указывает на то, что новенькая раскладушка будет работать на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Это вполне соответствует ожиданиям, но до сего дня у нас не было подтверждения в виде тестов этого устройства. Согласно оценкам SamMobile, производительность Galaxy Z Flip 6 может быть на одном уровне с Samsung Galaxy S24 Ultra, который возглавил несколько наших рейтингов, и можно легко представить, насколько впечатляющим может быть этот уровень производительности.

Но не спешите слишком радоваться — Galaxy Z Flip 6 будет меньше, чем S24 Ultra, и поэтому вряд ли сможет вместить в себя такой же уровень охлаждения, поэтому вряд ли он достигнет тех же высот. Тем не менее, с точки зрения возможностей складного устройства, это многообещающий проект.

Согласно этому конкретному тесту, Galaxy Z Flip 6 будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти, как было и в Flip 5, но существует большая вероятность, что модель этого года также выйдет в варианте с 12 ГБ оперативной памяти.

Из результатов этого теста больше нельзя выжать никакой информации. В качестве операционной системы указан Android 14, и, без сомнения, поверх него будет установлено новейшее программное обеспечение OneUI 6.1 от Samsung.

Здесь применимы наши стандартные предостережения относительно тестов: даже если это на самом деле Galaxy Z Flip 6, Samsung, скорее всего, еще предстоит поработать над оптимизацией аппаратного и программного обеспечения смартфона, поэтому эти цифры могут стать неактуальны на момент, когда складной смартфон увидит свет. Тем не менее, они довольно точно намекают на характеристики устройства.

Ожидается, что в июле Samsung представит целый ряд гаджетов, включая упомянутые нами складные телефоны, а также Samsung Galaxy Ring, серию Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Buds 3.

Источник — techradar.com