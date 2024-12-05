WhatsApp улучшает групповые голосовые чаты

WhatsApp упрощает голосовые групповые чаты! В новой бета-версии для Android (2.24.25.22) появились удобные нововведения, призванные сделать начало и подключение к голосовым звонкам проще и быстрее. Что же изменится?

Главное изменение — это добавление плавающей кнопки для запуска голосового чата прямо над полем ввода сообщений. Раньше, чтобы начать голосовой чат, нужно было искать соответствующую опцию в информации о группе или в верхней панели приложения. Теперь всё гораздо нагляднее и доступнее.

Более того, некоторые бета-тестеры уже могут использовать удобный жест: достаточно просто прокрутить вверх историю сообщений в групповом чате, чтобы мгновенно начать голосовой звонок. Это невероятно ускоряет процесс.

Ещё одно важное улучшение: голосовые чаты WhatsApp теперь доступны не только в больших группах (от 32 человек), но и в совсем маленьких, даже из двух участников!

Функция уведомления участников о начале голосового чата осталась. Если в течение часа никто не присоединится, звонок автоматически завершится.

На данный момент эти обновления доступны лишь части бета-тестеров, использующих самую свежую версию WhatsApp для Android. Однако, вскоре эти удобные функции станут доступны всем пользователям. Следите за обновлениями!

Источник — sammyfans