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Интернет и ПО

Google Gemini сможет превращать PDF-файлы в подкасты

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.12.2024
5 Просмотров 0
Google Gemini сможет превращать PDF-файлы в подкасты

Google, похоже, разрабатывает новую функцию для своего ИИ-помощника Gemini. Она позволит превращать PDF-файлы и другие документы в подкасты. Функция, аналогичная уже существующей в NotebookLM, будет генерировать аудиообзоры загруженных документов, с возможностью интерактивного обсуждения контента виртуальными ведущими.

По предварительным данным, Gemini будет предлагать пользователям создать аудиообзор после загрузки PDF-файла. Это позволит значительно изменить способ восприятия информации. Пока неизвестно, будет ли эта функция доступна в бесплатной версии Gemini, и когда состоится официальный релиз.

Однако возможность превращения текстовых документов в аудиоформат уже сейчас привлекает большое внимание пользователей, поскольку это значительно упрощает процесс потребления информации, делая его более удобным и увлекательным. Google Gemini, имеющий доступ к интернету и возможности обработки различных типов файлов, а также работающий с огромными объёмами данных (до миллиона токенов в продвинутой версии), является перспективным инструментом для решения подобных задач. Gemini API способен описывать, отвечать на вопросы, суммировать и экстраполировать информацию из PDF-документов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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