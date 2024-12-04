Выход OnePlus 13 на мировые рынки анонсирован в официальном видео

OnePlus 13 готовится к глобальному релизу в январе. Компания представила его дизайн в новом видеоролике. Ролик длится около минуты и демонстрирует телефон со всех сторон, подтверждая ранее известные цветовые варианты. Поскольку телефон уже вышел в Китае, его внешний вид не является секретом. Что же показали в ролике?

Будут доступны чёрная, белая и синяя модели OnePlus 13. Первые две выполнены из металла и стекла, а синяя версия получила заднюю панель из эко-кожи. Видео демонстрирует телефон крупным планом, показывая плоскую рамку и дисплей с плавными закруглениями по краям. Экран практически плоский, но защитное стекло слегка изогнуто по всем четырём сторонам. Задняя панель также имеет плавные изгибы.

На передней панели находится отверстие для фронтальной камеры, рамки тонкие и равномерные. Белая и синяя модели имеют серебристый блок камер, а чёрная — чёрный, что обеспечивает хороший контраст. Аналогичный контраст наблюдается и в оформлении рамок.

OnePlus подтвердила январский релиз OnePlus 13, но точную дату пока не назвала. Как известно, телефон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite. На передней панели расположен большой 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением 3168 x 1440 пикселей, адаптивной частотой обновления и другими улучшенными характеристиками. В Китае предлагается версия с 24 ГБ оперативной памяти, но на глобальном рынке, скорее всего, максимальный объём ОЗУ составит 16 ГБ. В отличие от китайской версии с ColorOS 15, глобальная версия будет работать на OxygenOS 15 поверх Android 15.

Источник — androidheadlines