WhatsApp получит поддержку фото и видео в HD-качестве по умолчанию

WhatsApp упростил процесс обмена мультимедийными файлами высокого качества благодаря введению функции HD Media. Теперь пользователям не нужно каждый раз выбирать высокое разрешение при отправке изображений и видео, поскольку WhatsApp добавил возможность установить HD-качество в качестве стандартной опции.

Ранее требовалось вручную переключать настройку на HD перед отправкой медиафайла. Но с последним обновлением, которое впервые заметил ArtemR на ресурсе X, процесс стал проще: вы можете загружать и отправлять медиа в WhatsApp без дополнительных действий.

Чтобы активировать функцию HD по умолчанию, выполните следующие шаги:

Запустите WhatsApp и перейдите в раздел «Настройки». Выберите «Хранилище и данные». Тапните на «Качество загрузки мультимедиа» и установите флажок на «Качество HD».

С этим изменением вы сможете отправлять фото и видео в высоком разрешении автоматически. Несмотря на то, что качество HD не сравнимо с качеством несжатых файлов, отправляемых как документы, оно всё же достаточно высокое для удовлетворения потребностей социальных сетей и других платформ.

Если вы ещё не обнаружили эту функцию в своём приложении WhatsApp, не беспокойтесь. Обновление выпускается постепенно, и скоро оно станет доступно и для вашего устройства. Как вы считаете, удобно ли это нововведение?

Источник — smartprix.com