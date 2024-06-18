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WhatsApp получит поддержку фото и видео в HD-качестве по умолчанию

Мария Старкова Мария Старкова
18.06.2024
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WhatsApp получит поддержку фото и видео в HD-качестве по умолчанию

WhatsApp упростил процесс обмена мультимедийными файлами высокого качества благодаря введению функции HD Media. Теперь пользователям не нужно каждый раз выбирать высокое разрешение при отправке изображений и видео, поскольку WhatsApp добавил возможность установить HD-качество в качестве стандартной опции.

Ранее требовалось вручную переключать настройку на HD перед отправкой медиафайла. Но с последним обновлением, которое впервые заметил ArtemR на ресурсе X, процесс стал проще: вы можете загружать и отправлять медиа в WhatsApp без дополнительных действий.

Чтобы активировать функцию HD по умолчанию, выполните следующие шаги:

  1. Запустите WhatsApp и перейдите в раздел «Настройки».
  2. Выберите «Хранилище и данные».
  3. Тапните на «Качество загрузки мультимедиа» и установите флажок на «Качество HD».

С этим изменением вы сможете отправлять фото и видео в высоком разрешении автоматически. Несмотря на то, что качество HD не сравнимо с качеством несжатых файлов, отправляемых как документы, оно всё же достаточно высокое для удовлетворения потребностей социальных сетей и других платформ.

Если вы ещё не обнаружили эту функцию в своём приложении WhatsApp, не беспокойтесь. Обновление выпускается постепенно, и скоро оно станет доступно и для вашего устройства. Как вы считаете, удобно ли это нововведение?

Источник — smartprix.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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