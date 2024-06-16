ТОП-7 Лучшие AV-ресиверы 2024 года

Лучшие AV-ресиверы являются важной частью создания объемного звука или домашнего кинотеатра с Dolby Atmos, и у нас есть варианты для любого бюджета.

Превращения вашего телевизора с большим экраном в полноценный домашний кинотеатр невозможно без лучшего AV-ресивера. Это серьезное оборудование для серьезных установок, но это не значит, что они должны стоить огромных денег.

16.06.2024 Обновление В рейтинг лучших AV-ресиверов добавлены новые модели.

Что такое AV-ресивер? Проще говоря — это приемник, который следит за тем, чтобы каждый бит вашей аудио и видео информации попал в нужное место. AVR или аудио / видео ресивер — это процессор объемного звука, интегрированный с многоканальным усилителем и способный декодировать различные аудиоформаты.

Стоит отметить, что для достижения настоящего эффекта объемного звучания вы должны расположить динамики по всей комнате, поэтому вам, вероятно, потребуется одобрение со стороны других членов дома. Как только это будет сделано, вопрос только в том, сколько динамиков и в какой конфигурации вы хотите? Сегодня мы не будем обсуждать это, но мы позаботимся о том, чтобы вы могли найти идеальный AV-ресивер для любой конфигурации, которую задумали.

При выборе AV-ресивера необходимо учитывать ряд факторов — помимо цены, конечно. Сколько каналов он должен обработать? Сколько каналов усиления встроено? Какие аудиоформаты он поддерживает? Сколько там входов и выходов HDMI? Может ли он поддерживать игровые функции нового поколения? Какой тип программного обеспечения для коррекции комнат он использует?

Не паникуйте, если все это покажется вам слишком сложным, это руководство поможет вам выбрать лучший AV-ресивер для ваших конкретных потребностей и бюджета. Не забывайте, что у нас есть руководство по лучшим телевизорам LG и лучшим телевизорам Samsung, если вы решите, что вам нужно визуальное обновление.

1 Denon AVR-X4800H Лучший AV-ресивер в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество каналов: 9

Мощность: 710 Вт/канал

Фонокорректор: MM

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, встроенный ЦАП, интернет-радио, поддержка Spotify, поддержка Tidal

Частота дискретизации аудио ЦАП: 192

Разрядность аудио ЦАП: 24 бит

Размеры: 434х167х389 мм Плюсы Совместимость с Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio

Поддержка HDMI 8K/4K 120 Гц

Чистое, динамичное звучание Минусы Не самый стильный дизайн

Нет входа HDMI на передней панели

Ресивер Denon X4800H — вершина инженерного искусства для домашних кинотеатров, который обладает неоспоримым преимуществом благодаря своей универсальности. Оснащённый полным комплектом входов HDMI 8K/4K с частотой 120 Гц, а также поддержкой всех ключевых аудиоформатов, данный ресивер гарантирует совместимость с любыми видеоустройствами и источниками сигнала, которые вы можете выбрать в будущем.

Одним из отличительных качеств данного усилителя является его интуитивно понятный звуковой профиль. Аудиосцена воспроизводится с ясностью и детализацией, подчёркивая мощность и точность звука, а также достоверное пространственное панорамирование. Несмотря на заявленную мощность в 9×125 Вт (при 8 Ом) и 200 Вт (при 6 Ом), в реальности аппарат звучит значительно мощнее. Этот усилитель, разработанный для впечатляющего кинопросмотра, также исключительно подходит для воспроизведения музыки, обеспечивая лёгкость и динамичность звучания в стереорежиме и полное погружение в трехмерные аудиомиксы.

2 Denon AVR-X2800H Лучший бюджетный AV-ресивер

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество каналов: 7

Мощность: 500 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, интернет-радио, поддержка Spotify, поддержка Tidal

Разъёмы и интерфейсы: DVI, HDMI

Размеры: 170x430x340 мм Плюсы Отлично качество связи

Эффектный объёмный звук

Удобный полноэкранный интерфейс Минусы Кому-то может потребоваться больше баса

Устаревший дизайн

Стал дороже

Ресивер AVR-X2800H от Denon представляет собой один из наиболее доступных вариантов в высококлассной серии X, предлагая семиканальное усиление и возможность обработки 7.1-канального звука. Этот ресивер может быть настроен для использования с системами Dolby Atmos 5.1.2 или DTS:X. Для тех, у кого нет возможности использовать вертикальные каналы, имеются альтернативные технологии DTS Virtual:X и Dolby Atmos Height Virtualization, которые создают объёмное звучание без необходимости вертикальных динамиков.

Несмотря на позиционирование AVR-X2800H как устройства начального уровня, HDMI разъёмы этой модели были улучшены по сравнению с предыдущими версиями. В устройство встроено три порта HDMI 2.1, поддерживающих передачу видео 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Кроме того, три дополнительных порта HDMI 2.0 обеспечивают пропускную способность 18 Гбит/с. Все входы поддерживают полную субдискретизацию цветности 4:4:4 и совместимы с различными HDR-форматами, включая HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG.

AVR-X2800H также учитывает потребности геймеров, предлагая такие функции, как VRR, QFT, ALLM и FRL для более плавной игровой динамики. Устройство поддерживает масштабирование до 8K для всех входов и eARC для передачи несжатого звука посредством HDMI.

AVR-X2800H предлагает улучшенное звуковое воспроизведение, обеспечивая более отзывчивый и объёмный звук по сравнению с предыдущими моделями Denon. Аппарат сохраняет характерный для бренда авторитетный вес, но звучание стало более ясным и сбалансированным, с более выраженными высокими частотами, что делает его подходящим как для музыки, так и для кино. Программное обеспечение для калибровки помещения и обновлённый интерфейс облегчают настройку устройства.

3 Arcam AVR5 Лучший AV-ресивер среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Количество каналов: 7

Схемотехника: полупроводниковый

Мощность: 60 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, интернет-радио

Разъёмы и интерфейсы:

Размеры: мм Плюсы Точное и детализированное звучание

Звук кинематографического качества

Превосходит некоторые более дорогие модели Минусы Не подойдет для геймеров

Ресивер от компании Arcam заслужил высокую позицию в нашем рейтинге, как устройство среднего класса. Arcam AVR5 выделяется среди конкурентов, таких как Sony и Denon, не только повышенной стоимостью, но и превосходным качеством звучания.

Хотя в модели AVR5 отсутствуют некоторые возможности, такие как HDMI 2.1 (что может разочаровать геймеров) и встроенная система калибровки звука, он оснащен всем необходимым для базового использования. Ресивер обладает семью HDMI входами, поддерживающими 4K видеосигнал на частоте 60 Гц и совместимыми с HDR10, Dolby Vision и HLG, хотя HDR10+ поддержки не имеет.

Устройство имеет семь каналов усиления и способно работать с акустическими системами до формата 5.1.2 или 7.1, при этом AVR5 способен декодировать до 12 каналов звука в формате Dolby Atmos. Для расширения системы сверх этого необходимо подключение дополнительного усилителя мощности Arcam PA410, который доступен за отдельную плату.

Несмотря на указанные ограничения, Arcam AVR5 привлекает внимание благодаря впечатляющему качеству звука как в фильмах, так и в музыке. Этот ресивер станет отличным выбором для тех, кто стремится к более точному и детализированному звучанию, а также для ценителей истинного кинематографического звука. Гибкость и точность Arcam AVR5 обеспечивают выдающуюся производительность, благодаря чему устройство превосходит многих конкурентов, расположенных в более высокой ценовой категории.

4 Onkyo TX-NR7100 Лучший AV-ресивер для геймеров

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Мощность: 220 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, DLNA, интернет-радио, поддержка Roon, поддержка Spotify, поддержка Tidal

Размеры: 435 х 174 х 380 мм Плюсы Dolby Atmos, совместимость с DTS:X

Полная поддержка HDMI 8K/4K 120 Гц

Четкое, динамичное звучание Минусы Кнопки ПДУ без подсветки

Не лучший в плане музыкальности

AV-ресивер TX-NR7100 представляет собой идеальное решение для любителей кинематографа и видеоигр благодаря своим продвинутым характеристикам подключения. Устройство оборудовано шестью HDMI входами, каждый из которых способен обрабатывать сигналы 8K и 4K с частотой обновления 120 Гц, что гарантирует поддержку контента с высоким разрешением и высокой частотой кадров. С мощностью усиления 100 Вт на канал, TX-NR7100 позволяет настроить акустическую систему до форматов 7.1.2 или 5.1.4 для воспроизведения звука Dolby Atmos, а также поддерживает DTS:X, сертификацию IMAX Enhanced и постобработку звука THX.

Процесс настройки ресивера упрощен благодаря пошаговой инструкции на экране, аналогичной той, что предлагается в моделях Denon AVR-X4800H и Marantz Cinema 50, хотя и с некоторыми отличиями. Пользователи могут выбрать между двумя системами калибровки звука: фирменной системой Onkyo AccuEQ и системой Dirac Live для коррекции акустики помещения, причем последняя получила более высокую оценку от экспертов.

Функция THX, хоть и потерявшая былую популярность в сфере домашних кинотеатров, по-прежнему представляет ценность благодаря своей способности улучшать звуковое микширование. Она вносит значительный вклад в усиление эффекта присутствия и атмосферности при просмотре научно-фантастических фильмов.

TX-NR7100 также отлично справляется с обработкой сложных звуковых сцен, обеспечивая точное позиционирование звуковых объектов и плавное панорамирование с левой стороны на правую. Ресивер способен создавать зловещие и насыщенные басами звуковые ландшафты, с глубокими и ощутимыми низкочастотными эффектами (LFE). В то время как для стерео музыки могут быть предпочтительнее специализированные аудиофильские AV-ресиверы, TX-NR7100 превосходно выглядит при своей стоимости, функциональности и общую производительности, являясь отличным выбором для домашних кинотеатров.

5 Marantz Cinema 50 Лучшая обработка форматов

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Мощность: 110 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, интернет-радио, поддержка Spotify, поддержка Tidal, с компьютера (USB Type-B)

Размеры: 442 х 165 х 404 мм Плюсы Стильный дизайн

Мощная производительность

Поддержка HDMI 4k 120 Гц Минусы Нет входа HDMI на передней панели

Недешевый

Marantz Cinema 50 является одним из наиболее способных AV-ресиверов для домашних кинотеатров. Он предлагает внушительный набор опций подключения, включая поддержку видео 8K и 4K с частотой обновления 120 Гц, шесть HDMI входов и три выхода, а также продвинутую систему автоматической настройки звука. Поддерживаемые аудиоформаты включают Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D и Sony 360 Reality Audio. К тому же, этот ресивер имеет сертификацию IMAX Enhanced.

Cinema 50 от Marantz — идеальный выбор для тех, кто ищет AV-ресивер, способный предоставить мощную динамику, быстрые переходы и глубокие басы. Он обеспечивает захватывающий опыт прослушивания, отлично справляясь с динамичными сценами, обеспечивая плавное звуковое панорамирование и сохраняя качество даже при высокой громкости без искажений.

Cinema 50 также выделяется при воспроизведении музыки благодаря знаменитой схеме усиления HDAM от Marantz, которая отличается теплотой и мелодичностью. В режиме стерео этот ресивер вполне может сравниться с высококачественными усилителями среднего класса и, учитывая его поддержку современных форматов, он также готов к будущим технологическим трендам.

6 Marantz Cinema 70S Лучший тонкий AV-ресивер

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Мощность: 70 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, DLNA, интернет-радио, поддержка Spotify, поддержка Tidal, с USB-накопителя

Размеры: 442 х 178 х 384 мм Плюсы Тонкий корпус для невысоких полок

Поддержка HDMI 8K/4K 120 Гц

Напористый кинематографический звук Минусы Только один выход HDMI

Только три HDMI поддерживают 8K

AV-ресивер Marantz Cinema 70S предлагается в элегантном серебристо-золотом и в классическом черном цвете. Это компактное устройство, идеально подходящее для помещений ограниченного размера или специализированных кинозалов. Звучание устройства отличается теплотой, что делает его подходящим для воспроизведения аудио высокого разрешения, кино и видеоигр.

Marantz Cinema 70S позволяет настроить систему Dolby Atmos 5.1.2, предоставляя мощность 50 Вт на каждый из семи каналов и обеспечивая исключительное качество воспроизведения кинозвуковых дорожек.

При прослушивании музыкальных треков в формате Dolby Atmos, гладкость и объемность звучания впечатляет. Музыкальные композиции помещают слушателя в центр танцпола, с оркестром, окружающим со всех сторон, четко сфокусированным вокалом и базовым ритмом, который органично перемещается по каналам LCR. Каких-либо заметных провалов или потери качества звука в любом из типов контента не наблюдается; остается лишь полное погружение в прослушиваемые треки.

7 Arcam AVR30 Лучший AV-ресивер высокого класса

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Мощность: 100 Вт/канал

Воспроизведение музыки: AirPlay, Bluetooth, DLNA, интернет-радио

Размеры: 433 х 171 х 425 мм Плюсы Яркий, насыщенный и энергичный звук

Калибровка помещения Dirac Live Минусы Нет поддержки 8K/4K 120 кадров в секунду



Arcam часто выделяют как предпочтительный вариант для ценителей качественного домашнего кино. Этот мощный AV-ресивер не только обладает стандартным набором кодеков для погружения в аудиовизуальный контент, но и поддерживает Auro-3D, а также имеет сертификацию IMAX Enhanced, что расширяет границы качества звука. Несмотря на то, что AVR30 имеет семь каналов, он предлагает возможности обработки до 16 каналов, что позволяет увеличить количество каналов при добавлении дополнительных усилителей.

Система калибровки звука Dirac Live считается одной из лучших в индустрии, так как она обеспечивает исключительную настройку звучания ресивера в соответствии с акустическими условиями помещения. Однако отмечается, что AVR30 не поддерживает HDMI версии 2.1, и хотя Arcam предлагает возможность замены платы для обновления, такое решение может быть слишком затратным. Но эти недостатки компенсируются высоким уровнем производительности устройства.

Что касается беспроводных технологий, AVR30 оснащен Bluetooth и Wi-Fi, а также поддерживает функции Google Chromecast и AirPlay 2, что делает его удобным в использовании и совместимым с большинством современных устройств.

Как выбрать лучший AV-ресивер

Выбор AV-ресивера – это сложная задача, требующая внимания к деталям, особенно если цель – создать аудиосистему, сопоставимую с кинотеатральным звучанием. Для начала важно изучить ключевые аспекты и критерии выбора.

Конфигурация звука

Большинство 7-канальных AV-ресиверов предлагают конфигурацию 5.1.2, что означает традиционную 5.1 систему с добавлением двух верхних каналов. 9-канальные системы позволяют наслаждаться звуком формата 5.1.4 или 7.1.2, улучшая объемное восприятие. Например, новая серия динамиков Klipsch Reference с верхними каналами отвечает требованиям Dolby Atmos и может стать отличным выбором для домашнего кинотеатра.

Возможности подключения

При выборе AV-ресивера стоит обратить внимание не только на количество входов HDMI, но и на выходы, особенно если планируется соединение с телевизором и проектором. Кроме того, современные ресиверы часто оснащены встроенными фонокорректорами для воспроизведения винила, что делает их центром подключения для музыкальных систем и кино.

Поддержка разрешения и частоты кадров

Если вы не планируете подключать игровую консоль к AV-ресиверу, то HDMI 2.0, скорее всего, будет вполне достаточно, и нет необходимости в разъемах 8K или высокой частоты кадров.

Объемный звук

Поддержка Dolby Atmos является стандартом и обычно включает в себя DTS:X. Однако, выбирая между 7 и 9 каналами, стоит отдать предпочтение последнему варианту, так как это обеспечивает больше возможностей для расширения системы звука. Если у вас нет полной системы Dolby Atmos, рассмотрите модели с технологией виртуализации высоты для создания захватывающего звучания без полного комплекта динамиков.

Выходная мощность

Большая мощность AV-ресивера не только увеличивает громкость, но и обеспечивает качественное звучание без искажений, даже в больших помещениях. Высокая выходная мощность гарантирует лучшее звучание и динамические переходы.

При выборе AV-ресивера важно учитывать все эти аспекты, чтобы обеспечить высокое качество звука и удобство использования в вашем домашнем кинотеатре.