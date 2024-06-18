Главная » Первый ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Edge, наконец-то доступен для покупки Мария Старкова 0 Просмотров

Samsung недавно представила свой первый ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite — Galaxy Book 4 Edge, который теперь доступен для покупки после его премьеры в прошлом месяце.

Начальная стоимость 14-дюймового Galaxy Book 4 Edge в США составляет $1349,99. Эта модель оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Цены в других странах начинаются с £1399 в Великобритании и €1699 в Европе. Samsung также предлагает возможность прямой покупки через свой официальный веб-сайт.

Вот как выглядят цены в различных регионах на указанную конфигурацию (14 дюймов, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти):

Европа: €1699.

Великобритания: £1399.

США: $1349,99.

Также представлена 16-дюймовая версия ноутбука с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, цены на которую начинаются от €2099 в Европе, £1699 в Великобритании и $1749,99 в США.

Цены на Book 4 Edge в Южной Корее также отличаются: 14-дюймовая модель стоит от 2,15 миллиона вон (около $1557), а 16-дюймовые варианты с 512 ГБ и 1 ТБ памяти оцениваются в 2,35 миллиона вон (примерно $1702) и 2,65 миллиона вон (около $1920) соответственно.

Galaxy Book 4 Edge разработан для тех, кто ценит мобильность и долгое время работы от аккумулятора. Процессор Snapdragon X Elite предлагает высокую производительность и энергоэффективность, а также поддержку 5G. Ноутбук оборудован 14-дюймовым сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2x с QHD-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор ёмкостью 55,9 Втч, по заявлениям Samsung, способен обеспечить до 18 часов работы без подзарядки.

Источник — .gizmochina.com