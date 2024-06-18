Лого сайта
Главная »

Первый ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Edge, наконец-то доступен для покупки

Мария Старкова Мария Старкова
18.06.2024
0 Просмотров 0
Первый ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Edge, наконец-то доступен для покупки

Samsung недавно представила свой первый ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite — Galaxy Book 4 Edge, который теперь доступен для покупки после его премьеры в прошлом месяце.

Начальная стоимость 14-дюймового Galaxy Book 4 Edge в США составляет $1349,99. Эта модель оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Цены в других странах начинаются с £1399 в Великобритании и €1699 в Европе. Samsung также предлагает возможность прямой покупки через свой официальный веб-сайт.

Вот как выглядят цены в различных регионах на указанную конфигурацию (14 дюймов, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти):

  • Европа: €1699.
  • Великобритания: £1399.
  • США: $1349,99.

Также представлена 16-дюймовая версия ноутбука с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, цены на которую начинаются от €2099 в Европе, £1699 в Великобритании и $1749,99 в США.

Цены на Book 4 Edge в Южной Корее также отличаются: 14-дюймовая модель стоит от 2,15 миллиона вон (около $1557), а 16-дюймовые варианты с 512 ГБ и 1 ТБ памяти оцениваются в 2,35 миллиона вон (примерно $1702) и 2,65 миллиона вон (около $1920) соответственно.

Galaxy Book 4 Edge разработан для тех, кто ценит мобильность и долгое время работы от аккумулятора. Процессор Snapdragon X Elite предлагает высокую производительность и энергоэффективность, а также поддержку 5G. Ноутбук оборудован 14-дюймовым сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2x с QHD-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор ёмкостью 55,9 Втч, по заявлениям Samsung, способен обеспечить до 18 часов работы без подзарядки.

Источник — .gizmochina.com

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.