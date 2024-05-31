ТОП-10 Лучшие саундбары Dolby Atmos 2024 года

Это рейтинг лучших саундбаров с Dolby Atmos, чтобы вы могли поднять звук своего телевизора на новый уровень.

Если вы хотите усилить звук домашнего кинотеатра для более полного погружения, но не хотите сверлить отверстия в потолке или превращать свою гостиную в акустическую версию Стоунхенджа, то будете рады узнать, что с помощью саундбара Dolby Atmos можете наслаждаться по-настоящему захватывающим звуком при просмотре фильмов, не выходя из дома, без каких-либо хлопот.

31.05.2024 Обновление Обновлен список лучших саундбаров Dolby Atmos.

Лучшие саундбары Dolby Atmos, некоторые из которых входят в рейтинг лучших саундбаров для телевизора, может буквально вывести звук вашего телевизора на новый уровень без хлопот и затрат на полную установку. Эти обтекаемые колонки могут воссоздать обволакивающий трехмерный звук, который вы получите в кинотеатре.

В большинстве премиальных саундбаров Atmos используются направленные вверх драйверы для вертикального рассеивания звука и отражения его от потолка, создавая эффект потолочных динамиков. В результате объекты на экране, такие как кружащие вертолеты или проливной дождь, можно услышать повсюду вокруг вас.

1 Samsung HW-Q800C Лучший саундбар Dolby Atmos

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возможности подключения: eARC, HDMI 2.1, цифровой оптический, USB, Wi-Fi, Bluetooth

Поддержка стандартов: DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby TrueHD

Количество каналов: 5.1.2

Особенности: 4K, AirPlay, HDR10+, игровой режим, SmartThings

Голосовое управление: нет

Размеры: 111 х 11,9 х 6,1 см

Вес саундбара: 5 кг Плюсы Феноменальная сила и проекция

Может быть проапгрейжен для полного объемного звучания

Цена/функционал Минусы Не такой музыкальный, как некоторые конкуренты

Не самый красивый на вид

Нет HDMI 4K/120 Гц

Если вы ищете саундбар Dolby Atmos с мощными характеристиками при более низкой цене, то Samsung HW-Q800C — это выбор, который, по нашему мнению, подойдет большинству. HW-Q800C поддерживает Dolby Atmos и DTS:X со своими двумя шикарными динамиками для передачи дополнительных каналов звучания. Он также может похвастаться поддержкой широкого спектра музыкальных форматов, в том числе и высокого разрешения, таких как FLAC. Вы также получаете сквозную передачу HDMI, а если саундбар будет работать в тандеме с новым телевизором Samsung, станет доступна технология Samsung Q-Symphony.

В ходе тестирования Q800C показал впечатляющую мощность и превосходное управление. Басы глубокие, диалоги четкие, а пространственные эффекты убедительны даже без задних динамиков.

С точки зрения внешнего вида, он выполнен в индастриал-эстетике. HW-Q800C очень похож на остальные саундбары от Samsung, и при размерах 111 х 11,9 х 6,1 см его не составит труда поместить под телевизором, ширина практически равна 50-дюймовому ТВ.

Причина, по которой HW-Q800C не пробивает ценовой потолок, заключается в том, что Samsung отказалась от задних динамиков, а также пожертвовала размером и мощностью, которые есть у флагмана, Samsung Q990C. Но этот набор саундбара и саба предлагает больше мощности и каналов (как утверждается, 5.1.2), чем большинство конкурентов за плюс-минус такую же цену. Вот почему мы поставили этот саундбар с Dolby Atmos на первое место в списке: он не только практически совершенен, но и доступен по цене.

2 Sonos Beam Gen 2 Отличный звук и превосходная интерпретация Dolby Atmos

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Поддержка звуковых форматов: Dolby Atmos DP / Dolby Atmos True HD / Dolby Digital / Multichannel PCM / Dolby Multichannel PCM / стерео PCM

Возможности подключения: 1 x HDMI eARC, Wi-Fi, Ethernet

Голосовое управление: работает с Amazon Alexa и Google Assistant

Размеры: 7 х 65 х 10 см

Вес: 2,8 кг Плюсы Эффективная работа с Dolby Atmos

Теплый, изысканный звук

Стриминговые возможности Минусы Нет дополнительных портов HDMI

Не поддерживает DTS:X

Удостоенный наград саундбар Dolby Atmos — Sonos Beam Gen 2 обеспечивает убедительную, захватывающую производительность даже без вертикального динамика. Вместо этого при просмотре контента Atmos две звуковые панели из пяти фронтальных массивов предназначены для воспроизведения верхних и объемных звуков. Обладая огромной вычислительной мощностью, Sonos Beam Gen 2 использует психоакустическую технологию HRTF (передаточная функция, связанная с головой), чтобы создать впечатление высоты без необходимости становиться вертикально.

Его виртуальная передача формата Atmos превосходит любую звуковую панель с аналогичной ценой и даже несколько более дорогих. Beam Gen 2 предлагает обволакивающий пространственный звуковой ландшафт с богатым, детализированным звуком, а также ощутимым движением и глубиной.

Не так много звуковых панелей в этой ценовой категории имеют сетевые возможности, но поскольку это продукт Sonos, способность Beam Gen 2 интегрироваться в беспроводную мультирумную систему имеет основополагающее значение для его дизайна. Это означает, что вы можете осуществлять потоковую передачу на Beam Gen 2 с портативного устройства с помощью Apple AirPlay 2, а также встроенного Spotify Connect.

Несмотря на отсутствие восходящих драйверов, если пространство и бюджет ограничены, лучшей звуковой панели Dolby Atmos, которую мы рекомендуем, не найти.

3 Sonos Arc Лучший саундбар Dolby Atmos за свою цену

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Звуковая поддержка: Dolby Digital 5.1, Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus

Возможности подключения: 1 х HDMI eARC, 1 х оптический цифровой, Wi-Fi, Ethernet

Голосовое управление: Amazon Alexa, Google, Ассистент

Размеры: 8,7 х 114 х 12 см

Вес: 6,25 кг Плюсы Убедительный Dolby Atmos

Динамичный, детальный и весомый звук

Все смарт-функции Sonos Минусы Сильно зависит от характеристик вашего телевизора

Отмеченная наградами система Arc — единственная звуковая панель бренда, поддерживающая Dolby Atmos с вертикальными динамиками. Он стоит выше Beam (Gen 2) с точки зрения цены и подходит для 55-дюймовых телевизоров и больше, с дополнительными креплениями для настенного монтажа.

На панели есть сенсорные элементы управления воспроизведением/паузой и громкостью со светодиодами, которые показывают состояние и когда вы разговариваете со встроенным помощником Google или Amazon Alexa. Возможности подключения включают AirPlay 2, Ethernet и eARC для Dolby Atmos с совместимых телевизоров.

Sonos Arc использует 11 драйверов для создания звукового поля, некоторые из которых направлены вверх и в комнату, чтобы отразить звук от стен и потолка и дать более реалистичный эффект Dolby Atmos. Все это обеспечивает одно из самых убедительных характеристик Atmos, которые вы можете получить от саундбара.

Вы переноситесь в самое сердце действия. Эффекты окружающего звучания расположены умело, а звук отличается большим динамизмом и весомостью. Тонально он хорошо сбалансирован, если вы просто хотите слушать музыку, хотя он мог бы звучать чуть более прямолинейно. Но нет никаких сомнений, что это очень впечатляющая звуковая панель Dolby Atmos за свои деньги.

4 Samsung HW-Q990D Лучший саундбар для высококачественного погружения в Dolby Atmos

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возможности подключения: HDMI 2.1х2, eARC, цифровой оптический, Wi-Fi, Bluetooth

Поддержка стандартов: DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD

Количество каналов: 11.1.4

Особенности: 4K, AirPlay 2, HDR10+, управление с пульта от телевизора, SmartThings

Голосовое управление: Google Assistant,

Alexa

Размеры: 22 х 41 х 41 см

Вес саундбара: 28,1 кг Плюсы 16 каналов

Исключительная мощность и дальность действия Минусы Все равно дорого

Неудобный дисплей

Samsung HW-Q990D — лучший саундбар с поддержкой Dolby Atmos. Следуя за своим предшественником, Samsung HW-Q990C, он обеспечивает 16 настоящих аудиоканалов через 22 динамика для мощного и захватывающего опыта.

Прежде всего, Q990D имеет превосходное качество звука и обеспечивает фантастическое объемное звучание домашнего кинотеатра без каких-либо коробок и проводов. Бас резкий и мясистый, но в то же время имеет утонченный оттенок, и другим элементам звука Q990D тоже есть, где развернуться.

Q990D имеет многие из тех же функций, что и Q990C, такие как Tidal и Spotify Connect, а также потоковую передачу музыки Dolby Atmos, но добавляет сквозную передачу 4K 120 Гц через порты HDMI. Преимущество этой функции заключается в том, что геймеры могут использовать Q990D для получения более высокой частоты обновления на консолях PS5 и Xbox Series X, подключенных к саундбару.

Это очень дорогой саундбар. Но для тех, кто может себе его позволить и находится в поиске аккуратного решения для полноценного домашнего кинотеатра, Q990D предлагает лучшее в своем классе качество звука и эффект погружения.

5 JBL Bar 1300 Лучший саундбар Dolby Atmos с элементарной настройкой

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возможности подключения: eARC, 3х HDMI 2.1, цифровой оптический, USB, Bluetooth

Поддержка стандартов: Dolby Atmos, DTS: X 3D, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II

Количество каналов: 11.1.4

Особенности: PureVoice, AirPlay, беспроводные колонки

Голосовое управление: Google Assistant, Amazon Alexa

Размеры: 100 х 6 х 14 см

Вес саундбара: 4,3 кг Плюсы Dolby Atmos и DTS:X

Четыре порта HDMI (один с eARC)

Беспроводные колонки с объемным звуком Минусы Нет сквозного HDMI 4K 120 Гц

Динамики

Те же беспроводные колонки устанешь заряжать

JBL Bar 1300 заслужил от нас самой высокой оценки. Нам понравилось тестировать этот саундбар, и мы сочли его достойным похвалы за способность обеспечивать впечатляющий уровень погружения независимо от того, слушать на нем музыку или смотреть фильмы, а также за инновационный дизайн.

JBL Bar 1300 — это саундбар с Dolby Atmos, который подойдет всем, кто ищет мощный вариант с глубиной погружения на уровне топовых домашних кинотеатров, а также относительно простой в настройке и, что особенно важно, не занимает много места.

У него несколько входов HDMI, поэтому вы можете подключить его к нескольким источникам, а перезаряжаемые задние динамики также можно использовать в качестве портативных Bluetooth-колонов — гибкий и находчивый дизайн, который расширяет функционал Bar 1300X и делает его более достойным внимания.

JBL Bar 1300 компактен, но ориентирован на наполнение звуком больших помещений, поэтому мы рекомендуем его только для просторных комнат. Увлечённым геймерам он также может не подойти. Несмотря на наличие нескольких портов HDMI, ни один из них не имеет сквозной передачи 4K 120 Гц для поддержки такого разрешения и частоты кадров при игре на PS5 или Xbox Series X.

6 Sony HT-A7000 Лучший саундбар с Dolby Atmos от Sony

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возможности подключения: HDMI eARC/ARC, цифровой оптический, USB, Bluetooth, Wi-Fi

Поддержка стандартов: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS:X, LPCM

Количество каналов: 7.1.2

Особенности: AirPlay, S-Force PRO, Vertical Surround Engine, Dolby Speaker Virtual, Dolby Surround, Neural:X

Голосовое управление: Google Assistant

Размеры: 130 x 8 x 14 см

Вес саундбара: 8,7 кг Плюсы Два порта HDMI 2.1

Чистые диалоги

Atmos, DTS: X и 360 Reality Audio Минусы Высоты как будто обрезаны

Саундбар Sony HT-A7000 довольно дорог, но это долгосрочная инвестиция благодаря двум портам HDMI 2.1 и поддержке всех основных форматов пространственного звука.

За эту цену мы бы хотели, чтобы в комплекте были колонки объемного звучания и сабвуфер, но те, у кого достаточно финансов, могут позже приобрести их еще за несколько сотен.

Цена здесь по большей мере оправдывается тем фактом, что HT-A7000 поставляется с крутыми драйверами. Он обеспечивает настоящий и впечатляющий Dolby Atmos, хотя во время нашего тестирования нам показалось, что каналы высоких частот раскрываются не в полной мере.

Однако с точки зрения музыкальности HT-A7000 — шикарный саундбар с превосходным стерео и действительно заполняющим комнату звуком, особенно если вы пользуетесь Sony 360 Reality Audio.

Связь тоже очень стабильная. Саундбар, конечно, поддерживает HDMI, но также имеет вспомогательный разъем 3,5 мм, аудио Bluetooth, USB-устройства, Spotify, Chromecast, Amazon Alexa и 360 Reality Audio через Deezer, Tidal и Amazon Music. Это очень широкий выбор источников, дающий вам большую гибкость.

7 LG S95QR Саундбар работающий на полную катушку

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Поддержка стандартов: DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DTS Digital Surround, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD

Количество каналов: 9.1.5

Особенности: 4K, AirPlay 2, ночной режим, Hi-Res Audio, Meridian, управление с пульта от телевизора, усиление низких частот

Голосовое управление: Google Assistant, Amazon Alexa

Размеры: 120 х 13,5 х 6,3 см

Вес саундбара: 5 кг Плюсы Обеспечивает настоящий объемный звук

Чрезвычайно мощный и динамичный

Привлекательный дизайн Минусы Нет 4K 120 Гц и HDR 10+

Диалоги бывают чересчур усилены

Звуковая сцена иногда кажется отдаленной

LG S95QR, обладая выходной мощностью 810 Вт и необычной конфигурацией каналов 9.1.5, разработан для обеспечения максимально четкого диалога без ущерба качеству объемного звучания и столь важных низких частот. Он был спроектирован совместно с производителем высококачественных акустических систем, Meridian, и имеет специальный музыкальный режим Meridian, который пересобирает стерео-музыку, чтобы использовать преимущества большего количества каналов S95QR.

Это, без сомнения, лучший саундбар от LG на сегодняшний день, с феноменальной мощностью, огромным динамическим диапазоном и впечатляюще реалистичной звуковой сценой. С музыкой он работает так же хорошо, как и с фильмами.

Единственный реальный минус здесь — цена, которая значительно выше, чем у аналога, Samsung HW-Q930B. Этот мощный саундбар особенно хорошо покажет себя в паре с одним из лучших телевизоров LG.

8 Bowers & Wilkins Panorama 3 Играет с Sonos Arc на одном поле

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Поддержка стандартов: DTS, DTS ES, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, Dolby Pro Logic II

Количество каналов: 3.1.2

Особенности: Spotify Connect, AirPlay 2, Bluetooth aptX Adaptive, мультирум

Голосовое управление: Amazon Alexa

Размеры: 121 х 14 х 6,5 см

Вес саундбара: 6,5 кг Плюсы Точный и глубокий звук в фильмах

Хороший выбор вариантов управления

В музыке тоже хорош Минусы Не очень эффективный Dolby Atmos

Если вы ищете убедительную альтернативу Sonos Arc по такой же цене, звуковая панель Bowers & Wilkins Panorama 3 — отличный выбор, позволяющий пригласить в ваш дом Dolby Atmos.

Было приятно тестировать этот изящный саундбар, с его 3.1.2-канальным кинематографическим звуком, поддержкой Dolby Atmos и множеством вариантов управления, включая сенсорную панель на самом саундбаре.

Устройство выдает энергичный и динамичный звук, не жертвуя при этом естественностью, которой славится Bowers. Звуковая сцена просторная, хотя функция Dolby Atmos могла бы быть реализована получше. С ним у нас не было такого же ощущения полета, как с другими высококачественными саундбарами типа Samsung HW-Q990B.

Тем не менее, Atmos делает звук более трехмерным, и саундбар звучит одинаково хорошо как по части музыки, так и фильмов. Благодаря Spotify Connect, AirPlay 2 и Bluetooth (с aptX Adaptive) у вас будет множество вариантов подключения. К сожалению, тут нет сквозного порта HDMI, но это небольшая проблема для саундбара, который настолько многофункционален в остальном.

Вы сможете подключить Panorama 3 к общей системе с динамиками Bowers & Wilkins Zeppelin, Formation или другими динамиками Panorama.

9 Devialet Dione Премиум-саундбар Dolby Atmos для домашнего кинотеатра

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Поддержка стандартов: DTS, DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II

Количество каналов: 5.1.2

Особенности: AirPlay 2, Spotify Connect, управление с пульта от телевизора

Голосовое управление: нет

Размеры: 120 х 16,5 х 8,8 см

Вес саундбара: 12 кг Плюсы Сабвуфера нет, но басы ощутимы

Отличное распределение Dolby Atmos

С музыкой все тоже чудесно Минусы Не добавить задние динамики

Нет сквозной передачи HDMI

Devialet Dione может стать для вас идеальным саундбаром из одного компонента. Вы получите превосходный звук Dolby Atmos, но без сабвуфера и задних динамиков: нужно просто подключить его и можно наслаждаться.

Все дело в том, что Devialet установила в эту звуковую панель восемь (!) низкочастотных динамиков, чтобы создать настолько полный и глубокий бас, насколько это возможно для сабвуфера, и это действительно хорошо работает. Этот саундбар просто монстр от мира звука, но размером примерно с Sonos Arc, даже немного короче. Если глубина размещения не проблема, этот саундбар поместится почти везде.

Центральный динамик устройства вращается, так что он всегда обращен к вам, независимо от того, как вы расположили саундбар в комнате.

Наш вывод после тестирования: он создает массивную, но в то же время красиво построенную и сбалансированную звуковую сцену, подкрепленную, пожалуй, лучшими басами, которые мы когда-либо слышали от саундбара без отдельного сабвуфера. Его способность располагать высокие частоты в нужных точках пространства, одновременно подкрепляя их блуждающими низкими частотами, просто поразительна.

Но и он не идеален. Очень жаль, что нельзя добавить задние динамики для построения по-настоящему объемного звука, поскольку саундбар не может его полностью воссоздать. Также странно, что в таком дорогом устройстве нет поддержки сквозного порта HDMI. Но когда дело доходит до звука, это премиальный вариант.

10 Denon Home Sound Bar 550 Лучший маленький саундбар Dolby Atmos для яркого звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Возможности подключения: eARC, USB, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5 мм

Поддержка стандартов: DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II

Количество каналов: 4.0

Особенности: 4K, AirPlay 2, Spotify Connect

Голосовое управление: нет

Размеры: 65 х 7,5 х 12 см

Вес саундбара: 3,5 кг Плюсы Хорошо настроенный и гибкий

Сбалансированный, масштабный звук (при разумной громкости)

Добротная сборка Минусы Высокие значения громкости могут побеспокоить соседей

Мало Dolby Atmos

На рынке представлено много больших и дорогих саундбаров Dolby Atmos, есть также огромное количество бюджетных вариантов меньшего размера для апгрейда вашего ТВ. Denon Home Sound Bar 550 будет где-то посередине, обеспечивая захватывающее звучание в стиле Dolby Atmos в меньшем форм-факторе.

Это миниатюрный, хорошо продуманный саундбар, внешний вид которого очень сдержанный, но звук совсем не такой. Имеется множество вариантов подключения, отличное звучание (включая возможность воспроизведения звука высокого разрешения и опции обработки для создания ощущения пространственного звука) и общие высокие показатели как музыкального динамика.

Звук Denon высок и довольно широк, что делает прослушивание увлекательным и интересным. Но этот саундбар лучше не включать слишком громко: Home 550 скалит зубы и становится слишком агрессивным.

Это не лучший саундбар Dolby Atmos — эффекты погружения хорошие, но не выдающиеся. Но для своего размера он обеспечивает отличный звук и функционал.

Как выбрать лучший саундбар Dolby Atmos

За последние пару лет на рынке появилось множество саундбаров Dolby Atmos, и теперь есть целый ряд моделей, подходящих для большинства бюджетов. Чем больше вы тратите, тем больше функций получаете и тем больше драйверов используют звуковые панели; следовательно, большинство саундбаров в этом ретинге, как правило, дороже, чем обычные звуковые панели.

Прежде чем купить, нужно помнить о некоторых вещах. Учитывайте размеры вашего телевизора, чтобы понять, насколько большим должен быть ваш новый саундбар. Кроме того, проверьте высоту между телевизором и тумбой — если нужно разместить его спереди, вы не захотите, чтобы саундбар закрывал половину изображения. Если у саундбара есть драйверы, направленные вверх, им нужна прямая видимость потолка, чтобы быть эффективными.

Важно отметить, что не все звуковые панели Dolby Atmos имеют направленные вверх драйверы. Некоторые декодируют формат и представляют его виртуально, используя обработку DSP, чтобы создать иллюзию трехмерной звуковой сцены. Производительность виртуальных моделей Atmos варьируется, и хотя подлинные эффекты высоты, безусловно, выходят за рамки их возможностей, Atmos — это нечто большее, чем просто ось Y. В некоторых случаях высококачественная виртуальная звуковая панель Dolby Atmos может обеспечить более захватывающий и привлекательный звук, чем посредственная модель с вертикальными динамиками.

Всякий раз, когда у звуковой панели есть направленные в верх драйверы, важно помнить, что вы получите лучшие результаты, если у вас низкие потолки, чтобы звук отражался, и что верхнюю часть звуковой панели необходимо открыть и поместить подальше от экрана телевизора.

Обычно звуковые панели представляют собой один длинный динамик с несколькими драйверами внутри, но некоторые из них поставляются с внешними сабвуферами для дополнительного расширения низких частот и задними динамиками для эффектов объемного звучания. Некоторые саундбары Atmos даже имеют направленные вверх динамики на сателлитных колонках. Если потрясающие басы и объемный звук стоят на первом месте в вашем списке приоритетов, то вам стоит рассмотреть эти модели.

Переходя к функциям и возможностям подключения, все саундбары Dolby Atmos будут иметь порты HDMI с поддержкой ARC или eARC , необходимые для обработки многоканальных аудиоформатов, а также позволяющие вам управлять громкостью саундбара с помощью имеющегося пульта дистанционного управления. Стоит подумать, важно ли для вас иметь отдельный физический пульт для звуковой панели или вам удобно управлять настройками из приложения для смартфона.

Большинство звуковых панелей Dolby Atmos имеют несколько вариантов беспроводного воспроизведения музыки с потоковой передачей через Wi-Fi через такие сервисы, как Airplay 2 , Spotify Connect и Chromecast, а также подключение по Bluetooth. У некоторых также есть микрофоны с функцией голосового помощника или совместимостью. Если у вас есть внешние устройства, такие как игровые приставки или проигрыватель Blu-ray 4K, обратите внимание на дополнительные сквозные порты HDMI, которые могут сделать вашу настройку более гибкой.

Если для вас важен 3D-звук высочайшего качества, вы должны убедиться, что и ваш телевизор, и потенциальная звуковая панель поддерживают Dolby TrueHD и eARC. Некоторые звуковые панели Dolby Atmos будут иметь только ARC, и хотя они могут работать с Dolby Atmos, они могут делать это только в форме Dolby Digital Plus с потерями. Напротив, Dolby TrueHD может обеспечить полноценный Dolby Atmos во всей его красе без потерь.