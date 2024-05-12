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Хранение и передача данныхЭлектроника и техника

WD выпустили SSD SanDisk Desk Drive — накопитель для создателей контента

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.05.2024
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Western Digital выпустили SSD SanDisk Desk Drive - накопитель для создателей контента

Western Digital представила новые внешние SSD SanDisk Desk Drive на 4 и 8 ТБ для создателей контента, которые сталкиваются с необходимостью хранения больших объёмов данных, включая файлы высокого разрешения и видео в форматах 4K и 8K. Эти накопители обеспечивают не только пространство для хранения нескольких версий проектов, от исходных файлов до окончательных версий, но и позволяют быстро редактировать контент, сокращая время на передачу файлов и повышая общую производительность.

SSD SanDisk Desk Drive

SSD SanDisk Desk Drive отличаются высокой скоростью чтения до 1000 МБ/с и предлагают удобные опции для резервного копирования, включая интеграцию с Apple Time Machine и программное обеспечение Acronis True Image for Western Digital. Компактный и стильный дизайн устройств был отмечен премией Red Dot.

Потребители могут приобрести эти накопители в Western Digital Store и у других ритейлеров по цене 379,99 долларов за 4 ТБ модель и 699,99 долларов за 8 ТБ версию. Вице-президент Western Digital Сьюзан Парк подчёркивает, что компания планирует продолжить расширение линейки SSD, увеличив ёмкость до 16 ТБ в следующем году, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей в хранении данных.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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