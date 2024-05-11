Главная » Планшеты Логотип Apple позволят лучше рассеивать тепло в новом iPad Pro 2024 ПланшетыЭлектроника и техника Логотип Apple позволят лучше рассеивать тепло в новом iPad Pro 2024 Анатолий Пшеницын 111 Просмотров

Недавно представленный Apple iPad Pro привлёк внимание фанатов бренда множеством обновлений, включая улучшенный чип M4 и применение инновационных двухслойных OLED-дисплеев. Одно из ключевых преимуществ нового устройства – повышение эффективности рассеивания тепла на 20%. Важную роль в этом играет дизайн логотипа Apple на задней панели.

Apple подчёркивает, что благодаря новым технологиям, iPad Pro обладает лучшей производительностью и улучшенным охлаждением по сравнению с предшествующими моделями. Можно выделить два ключевых усовершенствования в системе охлаждения: добавление графитовых слоёв в конструкцию корпуса и переработанный логотип Apple, который теперь функционирует как теплоотвод.

Медный логотип Apple не только украшает устройство, но и способствует отводу тепла от чипа M4 и других внутренних элементов. Точные детали о влиянии медного логотипа на теплоотвод не были раскрыты представителями Apple, однако такое новшество является примером креативного подхода к дизайну.

Таким образом, новый iPad Pro от Apple демонстрирует не только впечатляющие технологические достижения, но и заботу о практичности даже в таких деталях, как логотип, который теперь способствует улучшению охлаждения устройства.

Источник — ithome.com