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Логотип Apple позволят лучше рассеивать тепло в новом iPad Pro 2024

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.05.2024
111 Просмотров 0
Логотип Apple позволят лучше рассеивать тепло в новом iPad Pro 2024

Недавно представленный Apple iPad Pro привлёк внимание фанатов бренда множеством обновлений, включая улучшенный чип M4 и применение инновационных двухслойных OLED-дисплеев. Одно из ключевых преимуществ нового устройства – повышение эффективности рассеивания тепла на 20%. Важную роль в этом играет дизайн логотипа Apple на задней панели.

Apple подчёркивает, что благодаря новым технологиям, iPad Pro обладает лучшей производительностью и улучшенным охлаждением по сравнению с предшествующими моделями. Можно выделить два ключевых усовершенствования в системе охлаждения: добавление графитовых слоёв в конструкцию корпуса и переработанный логотип Apple, который теперь функционирует как теплоотвод.

Медный логотип Apple не только украшает устройство, но и способствует отводу тепла от чипа M4 и других внутренних элементов. Точные детали о влиянии медного логотипа на теплоотвод не были раскрыты представителями Apple, однако такое новшество является примером креативного подхода к дизайну.

Таким образом, новый iPad Pro от Apple демонстрирует не только впечатляющие технологические достижения, но и заботу о практичности даже в таких деталях, как логотип, который теперь способствует улучшению охлаждения устройства.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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