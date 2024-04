ТОП-9 Лучшие внешние жесткие диски и накопители 2024 года

Если вам нужно работать с большими файлами как на рабочем, так и на домашнем ПК, то положив один из лучших внешних дисков в карман или рюкзак, вы всегда получите доступ к необходимой информации.

Если вам необходимо регулярно выполнять резервное копирование вашего компьютера, вам подойдет один из более вместительных внешних накопителей на основе магнитных жестких дисков. Если вы хотите создать вторую резервную копию для спокойствия и хранить ее в отдельном месте, идеально подойдет SSD-накопитель.

23.04.2024 Обновление В список добавлены новые версии жестких дисков и твердотельных накопителей, в том числе Silicon Power Bolt B75 Pro и Samsung T7 Shield.

Хорошие новости: сегодня внешние накопители это не те медленные и тяжелые устройства, которые вы, возможно, помните были несколько лет назад. Некоторые из этих накопителей, особенно SSD меньшего размера, имеют привлекательный дизайн и модные цвета.

Каждая модель этого рейтинга, независимо от того, основана ли она на традиционном вращающемся жестком диске или на более быстром твердотельном накопителе, использует как минимум стандарт USB 3.0, обеспечивающий скорость чтения и записи во много раз выше, чем у старых накопителей USB 2.0.

Многие из лучших внешних жестких дисков используют еще более быстрые стандарты USB 3.1 и 3.2, каждый из которых в два раза быстрее, чем предыдущий, а один диск поддерживает сверхскоростной стандарт Thunderbolt 3.

Какие внешние накопители и диски лучшие?

Согласно нашим тестам, лучшим непортативным внешним жестким диском является WD My Book (модель WDBBGB), который предлагает наилучший баланс стоимости, емкости и других возможностей для ваших нужд. Накопитель работает только при подключении к розетке, но он быстрый, и есть множество вариантов емкости вплоть до 18 ТБ.

Если вы готовы платить больше за более быстрый SSD, лучший портативный накопитель SSD для вас — SanDisk Extreme Pro Portable SSD (модель SDSSDE80). Он разработан так, чтобы его можно было легко использовать где угодно, и есть более новая модель, которая предлагает вдвое большую скорость.

1 HDD WD My Book Лучший внешний жесткий диск в целом

Емкость: от 3 ТБ до 18 ТБ

Интерфейс: USB 3.0

Размер: 170 х 140 х 48 мм

Вес: 1 кг

Стоимость гигабайта: 2,42 рубля

BlackMagic Disk Speed Test — 4 ТБ: 177,3 МБ / с при записи, 171,5 МБ / с при чтении

Тест PCMark 10 Data Drive — 4 ТБ: 520

Тест передачи файлов — 4 ТБ: 3 минуты 31 секунда Плюсы Недорого

Быстрый для жесткого диска

Включает программное обеспечение для резервного копирования

Функциональность шифрования Минусы Громоздкий

Требуется розетка

Он имеет форму монолита из «Космической одиссеи 2001 года», но наши тесты показали, что WD My Book — лучший внешний жесткий диск за эти деньги. Он имеет аппаратное 256-битное шифрование AES и программное обеспечение WD Backup, а также дает вам 4, 6, 8, 12 или 14 ТБ места. Кроме того, доступны емкости до 18 ТБ.

My Book, возможно, и не самая последняя и лучшая модель с точки зрения технологии среди накопителей, но в нем используются все проверенные временем методы — и он стоит недорого с учетом объема памяти. Конечно, он громоздкий, и его нужно включать в розетку. Но если скорость и портативность не имеют первостепенного значения, это спокойствие хранения, которое вы можете позволить себе.

2 SSD SanDisk Extreme Pro Лучший SSD по совокупности параметров

Емкость: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.1 Gen 2

Размер: 109 х 58 х 10 мм

Вес: 79 г

Стоимость гигабайта: 11,5 рубля

BlackMagic Disk Speed Test: 906,1 МБ / с при записи, 857,7 МБ / с при чтении

Тест PCMark 10 Data Drive: 874

Тест передачи файлов: 50 секунд Плюсы Превосходный баланс скорости, цены и дизайна

Программное обеспечение включает шифрование

Функция резервного копирования Минусы Встроенная петля слишком большая

Независимо от того, что вы хотите от лучшего внешнего диска, портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro обеспечит это.

Удобный дизайн. Он маленький и достаточно легкий, чтобы поместиться в руке, но не потеряться в кармане или сумке. Хорошо выглядит. Его закругленные углы, черно-красная окраска, изящная ребристая передняя часть и мягкая на ощупь задняя часть придают ему внешний вид и ощущение, которые одновременно являются полностью современными и освежающе классическими.

Хорошо, а как насчет скорости? Версия USB 3.1 портативного твердотельного накопителя Extreme Pro Portable рассчитана на скорость последовательного чтения 1050 Мбит / с, и в наших собственных тестах производительности она обычно выходила на верхние строчки рейтинга или приближалась к ним. Приложение SanDisk Secure Access применяет общее шифрование.

Привод стоит немного дороже, а встроенная петля для переноски слишком велика, чтобы легко поместиться на стандартный брелок. В остальном это отличное запоминающее устройство, идеально подходящее для интенсивного повседневного использования.

С тех пор, как мы протестировали портативный SSD Extreme Pro, SanDisk выпустила вторую версию, которая объединяет USB 3.2 для обеспечения скорости до 2000 Мбит / с, но выглядит точно так же, как и ее предшественник. (Скоро мы будем ее тестировать) Новая версия стоит вдвое дороже, но если вам важно сверхбыстрое чтение — это ваш выбор.

3 HDD WD My Passport Лучшее вложение средств в жесткий диск

Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 5 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Размер: 107 х 75 х 19 мм

Вес: 210 г

Чтение/запись: 125/125 МБ/с

Стоимость гигабайта: 2,7 рубля

Плюсы Выгодная цена, особенно на 5 ТБ

Уверенная скорость передачи данных для HDD

Огромные объемы

Маленький и легкий Минусы Проигрывает SSD в скорости

Жесткий диск My Passport от Western Digital несколько раз апгрейдили за последние годы, и над ним еще долго не забросят работу. Даже в мире, который медленно, но верно движется к твердотельным накопителям, жестким дискам все еще есть место. My Passport сочетает в себе емкость, адекватную цену, качество сборки и производительность в одном превосходном корпусе.

My Passport соединяется через USB, что помогает уменьшить его размер. Это небольшой и прочный блок с приятной эстетикой — шикарной полуребристой, сочетающей матовую и гладкую металлическую отделку.

Нашим фаворитом по удельной емкости стала версия на 5 ТБ. Причина этого проста: во-первых, жесткий диск емкостью 5 ТБ даст максимум места для игр, фотографий, видео и музыки; во-вторых, наибольшую экономию мы увидели именно в этом объеме, что соответствует давнишней формуле «больше привод — больше выгода».

Скорость передачи данных небольшая, но по совокупности характеристик ему точно есть место в нашем списке. My Passport — это отличный внешний HDD во всех отношениях, и он будет актуален, если вы не поклонник SSD или хотите хорошо сэкономить.

4 SSD Silicon Power Bolt B75 Pro Легкий и прочный, но недооцененный SSD

Емкость: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen2

Размер: 12 х 124 х 82 мм

Вес: 105 г

Чтение/запись: 520/420 МБ/с

Стоимость гигабайта: 7,6 рубля Плюсы Противоударная конструкция

Легкий и мобильный

Высокая производительность

В линейке представлены маленькие емкости Минусы Средние для SSD скорости

В стороне от гигантов на рынке лучших внешних дисков производители и бренды, такие как Silicon Power, тихо и спокойно делают свое дело, создавая надежные, конкурентоспособные и качественные накопители. И SSD SP Bolt B75 Pro подпадает под это описание.

Это невероятно легкое, но действительно прочное устройство, то есть оно просто создано, чтобы путешествовать с вами. Вы можете быть уверены в нем, даже если вы склонны все ронять или просто хотите получить дополнительные гарантии сохранности. Ударопрочный алюминиевый корпус обязательно сохранит важные файлы — он буквально излучает ауру качества. Устройство может не показаться прочным из-за своей миниатюрности, но это всего лишь впечатление.

Производительность SSD очень хорошая, но ничего из ряда вон. В результате, если вам нужно хорошее соотношение цены и качества, вы хотите перейти с жесткого диска на надежный твердотельный накопитель, чтобы обеспечить более высокую производительность без погони за числами, тогда это отличный вариант.

5 SSD WD My Passport Быстрый и красочный портативный внешний диск

Емкость: 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 Type-C

Размер: 106 х 58 х 10 мм

Вес: 46 г

Стоимость гигабайта: 10,3 рубля

Чтение/запись: 1050/1000 МБ/с Плюсы Потрясающая производительность

Маленький размер, множество вариантов расцветки

Полезные приложения Минусы Дорого

Короткий кабель USB Type-C

Твердотельный накопитель WD My Passport с USB 3.2 не похож на своего тезку My Passport Go для путешествий, но он готов к работе. Он маленький и привлекательный, с блестящей ребристой поверхностью и выбором из пяти шикарных цветов (синий, золотой, серый, красный и серебристый).

Программное приложение My Passport SSD дает вам доступ к My Cloud Home Storage и позволяет загружать другие утилиты WD. Лучше всего то, что он быстрый: My Passport прошел все наши тесты производительности, неизменно появляясь где-то в круге победителя для каждого.

При своей цене, модель емкостью 1 ТБ является одной из самых дорогих накопителей, которые мы тестировали. А прилагаемый кабель USB Type-C чрезвычайно короткий: 165 мм, что затрудняет использование этого накопителя как на ноутбуках, так и на настольных компьютерах. Адаптер типа A входит в комплект, чтобы гарантировать, что диск будет работать с широким спектром систем. Но это небольшие нюансы, которые не отвлекают от одного из лучших внешних жестких дисков.

6 SSD Samsung T7 Shield Лучший внешний накопитель от Samsung

Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Размер: 88 х 59 х 13 мм

Вес: 98 г

Стоимость гигабайта: 9,6 рубля

Чтение/запись: 1050/1000 МБ/с Плюсы Высокая производительность в последовательном чтении/записи

Миниатюрный

Прочный, приятный на ощупь Минусы Кабель коротковат

На смену Samsung T7 Shield пришел новый Samsung T9, который, безусловно, является самым быстрым SSD от Samsung. Тем не менее, цена на него довольно высока, поэтому пока что мы рекомендуем вам T7 как более выгодный.

T7 Sheild по-прежнему занимает одно из первых мест среди самых высокоскоростных внешних SSD, но особое внимание уделено его долговечности. По заверениям бренда, T7 имеет вдвое большую производительность, чем T5, и наши тесты это подтверждают. Хотя скорость чтения 1050 МБ/с и запись 1000 МБ/с уступают NVMe-аналогам, Samsung T7 Shield определенно на высоте с точки зрения последовательной производительности. При цене 11700 за модель емкостью 1 ТБ и 19000 за 2 ТБ он значительно дороже жестких дисков, но за такую скорость и надежный корпус стоит доплатить.

Заявленные в характеристиках цифры в значительной степени соответствуют реальности. Demon’s Souls (53,73 ГБ) удалось перекачать с внутренней памяти PS5 на Samsung T7 Shield за 4 минуты 30 секунд. Это солидные показатели для внешнего накопителя, подключенного через USB 3.2 на задней панели консоли. В комплекте с SSD также идет кабель USB C — USB C.

Еще одним преимуществом этого накопителя, как и других моделей этой линейки, является прочная внешняя оболочка. Samsung говорит, что T7 Shield способен выдерживать очень жестокое обращение: он падал с высоты трех метров на твердый бетон четыре раза подряд без каких-либо последствий для корпуса и внутренностей.

7 HDD Seagate Basic Простой жесткий диск для бэкапа

Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 5 ТБ

Интерфейс: USB 3.0

Размер: 117 х 80 х 20 мм

Вес: 270 г

Чтение/запись: 150/150 МБ/с

Стоимость гигабайта: 3 рубля Плюсы Адекватный ценник

USB 3.0

Высокая производительность (для HDD) Минусы Не очень крепкий корпус

Нет USB Type-C

Портативный HDD Seagate не оставит вас равнодушным. Если вы хотите играть в игры с внешнего диска или быстро перекидывать их туда-обратно, то эта история не про него, но если вам нужен простой жесткий диск для резервного копирования, хранения старых игр, которые вам лень искать и качать по новой, или для библиотеки мультимедиа, трудно переплюнуть то, что предлагает Seagate.

Начнем с того, что он один из самых дешевых. 1 ТБ обойдется вам в 3 тыс. руб., если брать сразу 5 ТБ. Несмотря на отсутствие USB-C в стандартной комплектации, портативный жесткий диск Seagate Basic совместим с USB 3.0, так что не все так плохо с точки зрения скорости чтения и записи. По USB 3.0 я часами монтировал видео с этого накопителя и ни разу не столкнулся с какими-либо зависаниями или дисконнектами, так что он достаточно надежен для традиционной вертушки.

Аргументами против этого устройства будет только факт того, что вам нужен быстрый продукт уровня SSD, тогда придется выбрать что-то подороже. Еще пластиковый корпус не смотрится прочным, поэтому, если вы планируете поездки и хотите избежать повреждений и чрезвычайно сложного ремонта, возможно, стоит присмотреть что-то другое.

8 HDD Seagate Expansion Жесткий диск для большого объема

Емкость: до 18 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen1

Размер: 179 х 125 х 42 мм

Вес: 1176 г

Чтение/запись: 110/110 МБ/с

Стоимость гигабайта: 2,9 рубля Плюсы Хорошая цена за ГБ

Разброс емкости от 500 ГБ до 18 ТБ

Достойная скорость передачи данных Минусы Не всем понравится такой большой ящик

Одним из преимуществ некоторых из лучших внешних жестких дисков является огромная емкость хранилища. Если вы никогда не хотите беспокоиться о хранении медиафайлов, документов, игр и всего остального, то вам должно подойти что-то вроде Seagate Expansion. Он получил свое место в этом списке, потому что выгода от его приобретения зашкаливает — он и так предлагает ГБ по 3 рубля, но также часто продается со скидкой в рамках специальных предложений и рекламных акций. Получается, что это одно из самых выгодных решений для хранения данных.

Использовать накопитель вот так просто: подключите кабель питания, USB и работайте. Этому коренастому пареньку понадобится выделить немного места на столе, но он порадует своим приятным внешним видом.

Диски Seagate Expansion доступны в различных вариантах емкости, но средний объем, например, емкостью 6 ТБ, очень привлекателен по цене. Отличный претендент на звание лучшего внешнего диска HDD.

9 SSD Crucial X10 Pro Лучший портативный SSD с высокой скоростью

Емкость: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ

Интерфейс: USB 3.2

Размер: 88 х 59 х 13 мм

Вес: 98 г

Стоимость гигабайта: 16,2 рубля

Чтение/запись: 2100/2000 МБ/с Плюсы Маленький

Высокие скорости чтения и записи

Устойчив к пыли, влаге и падениям Минусы Дороговато даже за 1 ТБ

Crucial от Micron знаком каждому, кто следит за рынком SSD. В этом портативном твердотельном накопителе производитель предоставляет на выбор 1, 2 или 4 ТБ места на крошечном диске, который может поместиться в кармашке. Хотя мы побоялись проверить его прочность должным образом, он подается как устойчивый к брызгам, пыли и падениям. По этой причине мы присудили ему звание лучшего портативного скоростного SSD.

Он показывает высокую скорость работы. Мне удалось перекачать с PS5 на X10 Pro огромные 439,5 ГБ за 34 минуты. Перенос 46 ГБ God of War 2018 года с диска в хранилище консоли занял всего 5 минут и 16 секунд. Скорость чтения здесь составляет 2100 МБ/с, а записи — 2000 МБ/с, так что он достоин оказаться в нашем списке любимчиков.

Однако, нужно понимать, что Crucial X10 Pro ориентирован на профессионалов, а не геймеров. Поэтому в его дизайне отсутствует некоторая игровая нотка, но я думаю, что для такого мощного накопителя в таком маленьком корпусе можно не предъявлять завышенные требования к оформлению. Также о нацеленности на про говорит его цена, в пересчете на Гб получается 16,2 рубля в самой большой емкости, что дороже большей части представленных здесь вариантов. В любом случае, это определенно один из лучших внешних накопителей на рынке, если вы в поисках портативного решения для игр, работы или создания контента.