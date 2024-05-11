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Раскрыты характеристики HONOR 200 Pro: камера и экран

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.05.2024
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Раскрыты характеристики HONOR 200 Pro камера и экран

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали характеристик предстоящего смартфона HONOR 200 Pro, акцентируя внимание на его дисплее и камере.

Относительно дисплея, ожидается, что 200 Pro будет обладать экраном с улучшенным разрешением 1,5K и одним вырезом для фронтальной камеры. Также упоминается о дизайне с лёгкой изогнутостью экрана по краям, что делает его схожим с предыдущей моделью HONOR 100 Pro.

Подробности о дисплее и камере Honor 200 Pro

HONOR 200 Pro предположительно будет оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком с функцией оптической стабилизации изображения (OIS), что является характерной чертой для премиальных устройств. Кроме того, упоминается 32-мегапиксельный телеобъектив, который предлагает 2,5-кратное оптическое увеличение и 50-кратный цифровой зум.

По слухам, HONOR 200 Pro будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Вместе с ним будет представлена базовая модель HONOR 200, которая, как говорят, получит чип Snapdragon 8s Gen 3. Этот процессор имеет схожую архитектуру с Snapdragon 8 Gen 3, но с более низкой частотой, что предполагает сопоставимую производительность с Pro-версией.

Согласно утечкам, ожидается, что новая серия HONOR 200 может быть выпущена к концу мая.

Источник — weibo.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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