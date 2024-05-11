Раскрыты характеристики HONOR 200 Pro: камера и экран

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали характеристик предстоящего смартфона HONOR 200 Pro, акцентируя внимание на его дисплее и камере.

Относительно дисплея, ожидается, что 200 Pro будет обладать экраном с улучшенным разрешением 1,5K и одним вырезом для фронтальной камеры. Также упоминается о дизайне с лёгкой изогнутостью экрана по краям, что делает его схожим с предыдущей моделью HONOR 100 Pro.

HONOR 200 Pro предположительно будет оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком с функцией оптической стабилизации изображения (OIS), что является характерной чертой для премиальных устройств. Кроме того, упоминается 32-мегапиксельный телеобъектив, который предлагает 2,5-кратное оптическое увеличение и 50-кратный цифровой зум.

По слухам, HONOR 200 Pro будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Вместе с ним будет представлена базовая модель HONOR 200, которая, как говорят, получит чип Snapdragon 8s Gen 3. Этот процессор имеет схожую архитектуру с Snapdragon 8 Gen 3, но с более низкой частотой, что предполагает сопоставимую производительность с Pro-версией.

Согласно утечкам, ожидается, что новая серия HONOR 200 может быть выпущена к концу мая.

Источник — weibo.com