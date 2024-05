Вышла версия Nothing Phone (2a) с цветной спинкой

Сегодня Nothing выпустила на мировые рынки специальную версию Phone (2a). Новое предложение имеет разноцветный дизайн задней панели. Все основные элементы конструкции и характеристики устройства остались прежними. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

У специальной версии Nothing Phone (2a) по-прежнему осталась фирменная прозрачная задняя стенка. На ней три светодиодных подсветки Glyph вокруг круглого обрамления камер, а также под ней проложен прорезиненный кабель. Последние два элемента имеют темно-серый оттенок, а остальная часть задней панели белая.

Основное изменение в Phone (2a) Special Edition заключается в том, что в Nothing добавлены красные, синие и желтые цветовые пятна. Компания заявляет, что это подчеркивает основные цвета и их место в айдентике Nothing. Красный цвет присутствует в правом наушнике всех аудиопродуктов Nothing, желтый — в новом Ear (a), а синий — в соответствующем варианте Phone (2a). Красные и желтые акценты минимальны, но синий более выражен, поскольку в нем выполнен выступающий модуль камер в форме таблетки, в котором горизонтально расположены два датчика камеры.

Новинка оснащена дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, чипом Dimensity 7200 Pro, 50-мегапиксельной камерой OIS и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Специальная версия Nothing Phone (2a) предлагается только в варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Она будет доступна в ограниченном количестве по цене 379 евро.

