Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Вышла версия Nothing Phone (2a) с цветной спинкой
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Вышла версия Nothing Phone (2a) с цветной спинкой

Максим Тарков Максим Тарков
29.05.2024
2 Просмотра 0
Вышла версия Nothing Phone (2a) с цветной спинкой

Сегодня Nothing выпустила на мировые рынки специальную версию Phone (2a). Новое предложение имеет разноцветный дизайн задней панели. Все основные элементы конструкции и характеристики устройства остались прежними. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

У специальной версии Nothing Phone (2a) по-прежнему осталась фирменная прозрачная задняя стенка. На ней три светодиодных подсветки Glyph вокруг круглого обрамления камер, а также под ней проложен прорезиненный кабель. Последние два элемента имеют темно-серый оттенок, а остальная часть задней панели белая.

Основное изменение в Phone (2a) Special Edition заключается в том, что в Nothing добавлены красные, синие и желтые цветовые пятна. Компания заявляет, что это подчеркивает основные цвета и их место в айдентике Nothing. Красный цвет присутствует в правом наушнике всех аудиопродуктов Nothing, желтый — в новом Ear (a), а синий — в соответствующем варианте Phone (2a). Красные и желтые акценты минимальны, но синий более выражен, поскольку в нем выполнен выступающий модуль камер в форме таблетки, в котором горизонтально расположены два датчика камеры. 

Новинка оснащена дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, чипом Dimensity 7200 Pro, 50-мегапиксельной камерой OIS и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Специальная версия Nothing Phone (2a) предлагается только в варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Она будет доступна в ограниченном количестве по цене 379 евро.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.