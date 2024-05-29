CD Projekt RED обещает выпускать игры чаще

CD Projekt RED вчера рассказала о своих финансовых результатах за первый квартал 2024 года. Консолидированная выручка польской компании за первый квартал составила $57,89 млн, а общая чистая прибыль — $25,50 млн, что на 44% больше, чем в прошлом году. Большая часть продаж пришлась на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, число проданных копий которой в 2023 году превысило 5 миллионов.

В CD Projekt RED также с похвастались, что 10 мая недавние обзоры пользователей Steam на DLC Cyberpunk 2077 превысили показатель в 95% положительных. Однако на момент написания эта цифра снизилась до 90% — тоже отличные цифры.

Во время последующего обсуждения финансовых результатов генеральный директор компании Михал Новаковски подтвердил, что студия стремится выпускать свои продукты чаще:

Во время разработки Phantom Liberty мы уже работали параллельно над двумя проектами, потому что это был проект такого размаха, как полноценная игра — над ним корпело почти 300 человек, и в то же время мы уже приступили к Polaris, поэтому мы уже имеем опыт работы более чем над одним проектом. В настоящее время мы также работаем над несколькими играми. Cyberpunk 2 делают в Бостоне, а Polaris — преимущественно здесь, в Европе, ну и, конечно же, у нас есть другие проекты в работе у разных команд, такие как Project Sirius, также в Бостоне, с The Molasses Flood. А еще есть ремейк The Witcher 1, которым мы занимаемся в сотрудничестве с Fool’s Theory, так что вы определенно можете ждать больше игр нашего авторства, и мы определенно планируем их чаще выпускать. Но я пока не буду комментировать временные промежутки выхода.

Как всегда, CD Projekt RED также предоставила обновленную информацию, сколько разработчиков занято в каждом проекте. 407 человек работают над Polaris (это Ведьмак 4), 56 — над Orion (Cyberpunk 2), 39 — над Sirius (спин-офф Ведьмака), 20 — над Hadar (новый тайтл), 96 — над «сопутствующими сервисами» (локализация, контроль качества, данные, идеи, искусственный интеллект) и 13 сотрудников заняты другими проектами.

Источник — wccftech.com