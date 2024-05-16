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Выходит GFX100S II — самая дешевая 100МП камера Fujifilm

Максим Тарков Максим Тарков
16.05.2024
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Fujifilm GFX100S II

Новая GFX100S II — это самая дешевая камера среднего формата Fujifilm с сенсором на 100 МП на сегодня, и довольно агрессивная цена только за корпус составляет всего 4999 долларов США.

Ее среднеформатная матрица с высоким разрешением обеспечивает такую ​​степень детализации изображений, с которой не могут сравниться полнокадровые камеры – даже лучшие в своем классе Sony A7R V и Leica Q3. 

Сейчас обстоятельства таковы, что самые доступные камеры среднего формата стоят примерно столько же, сколько и профессиональные полнокадровые модели, и поэтому ваш выбор в большей степени зависит от пользовательского опыта и потребностей, а не от финансовых возможностей и размера сенсора. Фотографам, которым нужна максимальная детализация, подойдет GFX100S II, а тем, кому нужна камера, заточенная и на детали, и на фиксацию быстрых движений, стоит обратить внимание на Sony A7R V.

Кстати, GFX100S II — гораздо более быстрая камера, чем снятая с производства GFX100S. GFX100S II оснащена новейшим процессором Fujifilm и усовершенствованной версией сенсора на 102 МП, хотя скорость считывания у него не такая высокая, как у многослойной версии сенсора «HR» в более дорогой GFX100 II.

Датчик имеет восемь ступеней стабилизации изображения, в зависимости от используемого объектива — функция, которая чрезвычайно полезна при съемке с рук с таким высоким разрешением, то есть в наиболее уязвимой к дрожанию ситуации. Несмотря на сохранение файлов огромного размера, GFX100S II способна снимать со скоростью до семи кадров в секунду и в то же время обнаруживать объекты и отслеживать с автофокусом людей, животных и транспортные средства.

Здесь же превосходный двухосевой сенсорный экран с регулируемым углом наклона и улучшенный видоискатель, который теперь имеет разрешение 5,76 млн точек и частоту обновления 100 кадров в секунду.

Эстетика также изменилась благодаря современным элементам дизайна, взятым из GFX100 II — первой модели Fujifilm, отделанной кожей. Однако корпус и расположение элементов управления в остальном такие же, как у традиционного GFX100S, то есть у вас будет удобный захват и полезный ЖК-дисплей сверху.

В конечном итоге GFX100S II расположилась где-то между уходящим GFX100S и флагманским GFX100 II, обеспечивая более высокую производительность базовой модели и улучшенный 100-мегапиксельный сенсор со стабилизацией, лишь с небольшой наценкой по сравнению с ценой своего предшественника.

Timothy Coleman из Techradar уже немного потестил новинку вместе с новым телеобъективом GF 500mm f/5,6. Ему удалось сделать несколько фантастически детализированных фотографий экзотических животных в британском заповеднике, хотя качество автофокусировки оказалось хуже, чем ожидалось.

Дата запуска продаж GFX100S II и нового объектива GF 500mm f/5.6 — 17 июня, цена объектива — 3499 долларов США. Пока нет информации о том, будет ли GFX100S II идти вместе с комплектным объективом. 

Источник — techradar.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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