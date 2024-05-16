Android 15 поможет защититься от мошенников

На ежегодной конференции разработчиков I/O 2024 Google представила нововведения в сфере безопасности для операционной системы Android 15 и сервиса Google Play Protect. В частности, было анонсировано использование искусственного интеллекта для мгновенного выявления мошеннических приложений и вызовов с помощью технологии Gemini Nano.

Google Play Protect, интегрированный в систему безопасности Android, теперь сканирует более 200 миллиардов угроз в день, обеспечивая защиту для более чем трех миллиардов пользователей. Введение функции реального времени на устройствах пользователей позволяет анализировать поведенческие сигналы приложений, в том числе взаимодействие с другими программами и службами, а также использование конфиденциальных разрешений. При обнаружении подозрительной активности приложение направляется на дополнительную проверку в Google, и в случае подтверждения вредоносного поведения приложение блокируется, а пользователь получает соответствующее уведомление.

Для усиления защиты от мошенничества в Android 15 реализованы следующие функции:

Скрытие информации о кодах подтверждения в уведомлениях, что устраняет распространенный способ атаки через шпионское ПО и мошенничество. Расширенные ограничения настройки разрешений, требующие дополнительного подтверждения от пользователя при установке приложений из непроверенных источников. Защита конфиденциальных данных в режиме совместного использования экрана, блокируя отображение личной информации в уведомлениях. Предупреждение пользователей о незашифрованных сотовых соединениях, что помогает предотвратить незаконный перехват данных или внедрение мошеннических сообщений.

Эти меры повышают уровень защиты мобильных устройств от мошеннических действий и слежки, что делает использование Android 15 еще более безопасным для конечных пользователей.

Источник — googleblog.com