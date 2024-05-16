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iOS 17.5 возвращает старые удаленные фотографии

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.05.2024
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iOS 17.5 возвращает старые удаленные фотографии

На этой неделе Apple обновила свои операционные системы до версий iOS 17.5 и iPadOS 17.5. Однако обновление привнесло проблемы: пользователи iPad Pro столкнулись с ошибками цветопередачи, а владельцы других устройств сообщают о возвращении ранее удаленных фотографий. Эти фото, удаляемые иногда годами назад, вновь появляются в библиотеках iCloud как «недавно загруженные», что вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности и сохранения данных на серверах Apple.

По сообщениям пользователей Reddit, удаленные в 2021 году изображения могут возникать вновь, несмотря на то, что функция «Недавно удаленные» в iOS предполагает хранение данных всего на 30 дней. Несколько пользователей подтвердили эту информацию, причем один из них рассказал о повторном появлении четырех фотографий после их неоднократного удаления.

Баг в iOS 17.5

Apple пока не комментировала данную ситуацию, но ожидается, что компания не только признает проблему, но и предоставит объяснение, как такое могло произойти, и выпустит исправление. Существует предположение, что при попытке устранить проблемы с синхронизацией фото, возникшие в iOS 17.3, Apple нечаянно спровоцировала текущий сбой. Отмечается, что подобные проблемы уже фиксировались в бета-версиях iOS 17.5, но на тот момент они не получили должного внимания.

Источник — reddit.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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