iOS 17.5 возвращает старые удаленные фотографии

На этой неделе Apple обновила свои операционные системы до версий iOS 17.5 и iPadOS 17.5. Однако обновление привнесло проблемы: пользователи iPad Pro столкнулись с ошибками цветопередачи, а владельцы других устройств сообщают о возвращении ранее удаленных фотографий. Эти фото, удаляемые иногда годами назад, вновь появляются в библиотеках iCloud как «недавно загруженные», что вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности и сохранения данных на серверах Apple.

По сообщениям пользователей Reddit, удаленные в 2021 году изображения могут возникать вновь, несмотря на то, что функция «Недавно удаленные» в iOS предполагает хранение данных всего на 30 дней. Несколько пользователей подтвердили эту информацию, причем один из них рассказал о повторном появлении четырех фотографий после их неоднократного удаления.

Apple пока не комментировала данную ситуацию, но ожидается, что компания не только признает проблему, но и предоставит объяснение, как такое могло произойти, и выпустит исправление. Существует предположение, что при попытке устранить проблемы с синхронизацией фото, возникшие в iOS 17.3, Apple нечаянно спровоцировала текущий сбой. Отмечается, что подобные проблемы уже фиксировались в бета-версиях iOS 17.5, но на тот момент они не получили должного внимания.

Источник — reddit.com