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Вы легко найдете свое Galaxy Ring под диваном

Максим Тарков Максим Тарков
30.05.2024
96 Просмотров 0
Вы легко найдете свое Galaxy Ring под диваном

Samsung Galaxy Ring может получить функцию обнаружения. Оно будет привлекать внимание пользователя с помощью мигающего света.

Недавно компания Samsung представила Galaxy Ring — элегантное носимое умное кольцо, оснащенное датчиками. И хотя компания его еще не выпустила, это не мешает людям узнавать о его возможностях и функциях.

Разбор APK обновленного приложения Samsung Find дал некоторые интересные сведения о Galaxy Ring. Это кроссплатформенное приложение, поддерживающее одновременно несколько устройств, которое помогает пользователям находить потерянные устройства Galaxy.

Приложение Samsung Find в настоящее время работает со смартфонами, планшетами, часами, наушниками, S Pen и другими устройствами Galaxy. Недавно компания Samsung обновила приложение, несколько строк кода ссылаются на новую функцию под названием Lost Mode, которая поможет пользователям носимых устройств найти смарт-кольцо. Эта функция должна будет управлять светодиодом, встроенным в Galaxy Ring.

Активация функции включает мигание светодиода. Чтобы быстро найти кольцо в комнате, нужно будет, как ни странно, выключить весь остальной свет. Также будет легко отыскать его, если оно закатится в какой-нибудь темный угол.

Эта функция будет предупреждать владельца о том, что кольцо находится слишком далеко для активации светодиода, а также может позволить блокировать свои учетные записи Samsung из приложения, чтобы защитить конфиденциальные данные.

Samsung Galaxy Ring — первое умное кольцо Samsung. Судя по некоторым слухам, коммерческий запуск устройства может состояться 10 июля 2024 года.

Источник — androidheadlines.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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