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Готовятся к выходу новые Xiaomi Watch

Максим Тарков Максим Тарков
30.05.2024
113 Просмотров 0
Xiaomi Watch S3

Налицо все признаки того, что серия умных часов Xiaomi S3 вскоре пополнится новой моделью. Новые умные часы Xiaomi прошли сертификацию 3C, что говорит о скором выпуске продукта.

Сертификат 3C — один из финальных, который получают незадолго до окончательного выпуска продукта. Хотя в списке 3C не фигурирует конкретное название устройства, оно значится как модель серии Watch S3. На странице сертификации были указаны характеристики зарядки устройства и другие подробности. Согласно данным, полученным с веб-сайта 3C, новые умные часы Xiaomi имеют номер модели M2312W1 и поддерживают зарядку мощностью 10 Вт.

Последняя модель Xiaomi Watch S3 имеет большой 1,43-дюймовый цветной AMOLED экран с частотой обновления 10 Гц, плотностью 326 пикселей на дюйм и максимальной яркостью 600 нит. Эти часы предлагают 256 автоматических уровней яркости и впервые в отрасли имеют кастомизируемый дизайн. Цвет и стиль безеля можно снять и заменить при необходимости. Часы автоматически распознают и активируют эксклюзивный индивидуальный циферблат, предлагая различные комбинации стилей часов. Умные часы оснащены чипом Unisoc W117 со встроенным процессорным ядром LPDDR2 A7 с частотой 1,0 ГГц и поддержкой полностью независимой связи eSIM/eSIM, то есть пользователи могут подключаться к сети в обход мобильного телефона.

Xiaomi Watch S3 работают на ОС Surge OS и могут интегрироваться в интеллектуальную экосистему Xiaomi. Одной из главных особенностей умных часов является возможность разблокировать электромобиль Xiaomi SU7. Xiaomi, возможно, захочет расширить свою экосистему подключенных устройств к своему новому внедорожнику. Официальной информации о дате запуска и цене новой модели Xiaomi Watch пока нет.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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