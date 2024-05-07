Главная » Планшеты Все, что показала Apple на мероприятии Let Loose 7 мая: iPad Pro, Air, Pencil, M4 ПланшетыЭлектроника и техника Все, что показала Apple на мероприятии Let Loose 7 мая: iPad Pro, Air, Pencil, M4 Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Apple только что анонсировала обновления в своей линейке iPad в рамках мероприятия «Let Loose», которое Тим Кук назвал «самым значительным событием для iPad с момента его запуска». На этом ивенте были представлены новый OLED iPad Pro, обновлённый iPad Air, Apple Pencil Pro и Magic Keyboard нового поколения. Слухи о выпуске OLED iPad Pro и нового iPad Air в этом году оказались правдой.

Вступительное слово Кука было сосредоточено на влиянии Apple Vision Pro в отрасли здравоохранения, ритейла и кинопроизводства, подчёркивая также, что MacBook Air занимает лидирующие позиции среди 13- и 15-дюймовых ноутбуков по продажам в мире. После этого, он дал слово своим коллегам, чтобы они поделились подробностями о новинках в ассортименте iPad и соответствующих аксессуарах.

Мероприятие Apple «Let Loose» прошло в формате онлайн 7 мая, началось в 17:00 по московскому времени и продолжалось около 35 минут. Трансляция проходила на официальном сайте Apple, на YouTube, а также в приложении Apple TV. Помимо анонса новых моделей iPad Pro и iPad Air, Apple Pencil Pro и обновлённой клавиатуры Magic Keyboard, компания также представила новые программные функции для улучшения пользовательского опыта.

iPad Pro

Представленный на Let Loose Apple, iPad Pro 2024, поражает своими характеристиками, особенно внимание привлекает экран. Он оснащён инновационной OLED-технологией с многоуровневой архитектурой, которая делает его ярче по сравнению с большинством аналогов. Этот экран получил название «Ultra Retina XDR» за свою способность отображать глубокий черный цвет и великолепные детали даже при слабом освещении.

Новый iPad Pro работает на процессоре M4, который создан по передовой 3-нм технологии второго поколения. Сочетание нового процессора дисплея для Ultra Retina XDR, 10-ядерного центрального процессора и 10-ядерного графического процессора делает его производительность выдающейся. Apple подтверждает, что графический процессор в четыре раза мощнее предшественника M2, а центральный процессор обеспечивает аналогичные M2 показатели производительности, но при этом потребляет вдвое меньше энергии.

Чип M4 выделяется своим 16-ядерным нейронным движком, способным выполнять до 38 триллионов операций в секунду, что делает его одним из самых мощных в области искусственного интеллекта не только среди планшетов, но и в сравнении с AI процессорами в ПК.

Конструкция iPad Pro также усовершенствована: использование графитовых листов и меди улучшает тепловые характеристики на 20%, а новая конструкция задней камеры включает LiDAR сканер. Стекло с нанотекстурой на экране уменьшает отражение света, а перемещенная в ландшафтное положение фронтальная камера обеспечивает более удобный угол при видеозвонках.

Apple предлагает новый iPad Pro в двух размерах: 11 дюймов с толщиной 5,3 мм и 13 дюймов с рекордно тонкой толщиной корпуса 5,1 мм, делая его тоньше даже, чем iPod Nano. Цены начинаются от 999 долларов за модель 11 дюймов и от 1299 долларов за модель 13 дюймов. Покупатели могут выбирать между цветами Silver и Space Black, а также объёмом памяти от 256 ГБ до 2 ТБ.

iPad Air

Apple расширила свой ассортимент iPad Air, представив две новые модели с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Модель с экраном 13 дюймов является новинкой в линейке iPad Air, предлагая пользователям увеличенную рабочую область на 30% по сравнению с 11-дюймовым вариантом. Обе версии iPad Air оборудованы технологией Center Stage и фронтальной камерой в альбомной ориентации, аналогичной той, что используется в iPad Pro, и обеспечивают качественное звучание с ландшафтными стереодинамиками, поддерживающими пространственный звук. При этом 13-дюймовая модель отличается удвоенной басовой мощностью.

Новый iPad Air работает на базе процессора M2 от Apple, который делает устройство на 50% производительнее по сравнению с предшествующей моделью на базе чипа M1 и в три раза быстрее, чем iPad с A13 Bionic. Улучшенная производительность M2 облегчает процесс редактирования фотографий с использованием AI и позволяет более плавно взаимодействовать с Apple Pencil, в том числе с более доступной USB-C версией или новым Apple Pencil Pro.

Покупателям доступен выбор цветов: синий, фиолетовый, звёздный и космический серый. Старт предварительных заказов на обновлённый iPad Air назначен на сегодня, с ценником в 599 долларов за версию с 11-дюймовым экраном и 799 долларов за модель с 13-дюймовым дисплеем.

Apple Pencil Pro

Apple также анонсировала на Let Loose новый аксессуар для своих устройств – стилус Apple Pencil Pro. Этот инструмент улучшает взаимодействие с iPad благодаря возможности сжатия для быстрого доступа к инструментам и меню, а также обеспечивает ощутимую тактильную обратную связь при выполнении этого действия.

Пользователи могут вращать Apple Pencil Pro для изменения настроек кисти, выбора инструментов или манипуляции объектами на экране. Более того, разработчики получили возможность интеграции собственных жестов и взаимодействий с Apple Pencil Pro в свои приложения. Совместимость нового стилуса распространяется как на последнюю модель iPad Pro, так и на обновлённый iPad Air.

Цена Apple Pencil Pro составляет 129 долларов, и он включает в себя поддержку функции Find My от Apple, что позволяет отслеживать расположение стилуса в случае его утери или потери.

Magic Keyboard 2

В рамках презентации новых продуктов iPad, Apple представила усовершенствованную версию клавиатуры Magic Keyboard. Эта новая модель отличается повышенной прочностью, расширенным трекпадом и дополнительным рядом функциональных клавиш. Дизайнерские изменения и алюминиевый корпус нового Magic Keyboard направлены на то, чтобы предоставить пользователям iPad Pro опыт, схожий с использованием традиционного ноутбука, улучшая при этом внешний вид и функциональность устройства в режиме с клавиатурой.