Vivo X100 с Dimensity 9300+ возглавил рейтинг AnTuTu

AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов-флагманов за предыдущий месяц май. Лидером списка стал недавно выпущенный Vivo X100s, который оснащён новейшим чипсетом Dimensity 9300 Plus от MediaTek. Этот процессор является усовершенствованной версией Dimensity 9300 с повышенной производительностью и расширенными функциями ИИ, включая поддержку продвинутых языковых моделей, таких как Gemini Nano от Google и Llama 2 и 3 от Meta. Полный перечень топовых устройств доступен ниже.

Vivo X100s (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 105 621 OPPO Find X7 (MediaTek Dimensity 9300) – 2 094 528 Red Magic 9 Pro+ (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 080 986 iQOO 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) 2 079 919 Vivo X100 Pro (MediaTek Dimensity 9300) – 2 045 717 iQOO Neo 9S Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 043 384 Vivo X100s Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 043 218 Vivo X Fold 3 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 033 054 iQOO 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 024 909 Vivo X100 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2 024 787

На втором месте расположился Oppo Find X7 с чипсетом Dimensity 9300, а замыкает тройку лучших Red Magic 9 Pro от Qualcomm с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Особое внимание привлекает iQOO Neo 9S Pro, который занял шестую позицию. Смартфоны линейки Neo от iQOO обычно нацелены на среднего уровня геймеров и не относятся к флагманскому классу, однако использование в них чипа Dimensity 9300 позволило получить высокие показатели в рейтинге.

Стоит отметить отсутствие в списке флагмана AnTuTu апреля — Asus ROG Phone 8 Pro. Также интересно, что показатели производительности всех упомянутых устройств находятся на схожем уровне, что предполагает возможность изменений в рейтинге в следующем месяце.

Источник — gizmochina.com