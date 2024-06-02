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Vivo X100 с Dimensity 9300+ возглавил рейтинг AnTuTu

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.06.2024
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Vivo X100 с Dimensity 9300+ возглавил рейтинг AnTuTu

AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов-флагманов за предыдущий месяц май. Лидером списка стал недавно выпущенный Vivo X100s, который оснащён новейшим чипсетом Dimensity 9300 Plus от MediaTek. Этот процессор является усовершенствованной версией Dimensity 9300 с повышенной производительностью и расширенными функциями ИИ, включая поддержку продвинутых языковых моделей, таких как Gemini Nano от Google и Llama 2 и 3 от Meta. Полный перечень топовых устройств доступен ниже.

  1. Vivo X100s (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 105 621
  2. OPPO Find X7 (MediaTek Dimensity 9300) – 2 094 528
  3. Red Magic 9 Pro+ (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 080 986
  4. iQOO 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) 2 079 919
  5. Vivo X100 Pro (MediaTek Dimensity 9300) – 2 045 717
  6. iQOO Neo 9S Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 043 384
  7. Vivo X100s Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2 043 218
  8. Vivo X Fold 3 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 033 054
  9. iQOO 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 024 909
  10. Vivo X100 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2 024 787

На втором месте расположился Oppo Find X7 с чипсетом Dimensity 9300, а замыкает тройку лучших Red Magic 9 Pro от Qualcomm с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Особое внимание привлекает iQOO Neo 9S Pro, который занял шестую позицию. Смартфоны линейки Neo от iQOO обычно нацелены на среднего уровня геймеров и не относятся к флагманскому классу, однако использование в них чипа Dimensity 9300 позволило получить высокие показатели в рейтинге.

Стоит отметить отсутствие в списке флагмана AnTuTu апреля — Asus ROG Phone 8 Pro. Также интересно, что показатели производительности всех упомянутых устройств находятся на схожем уровне, что предполагает возможность изменений в рейтинге в следующем месяце.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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