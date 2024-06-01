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Интернет и ПО

GPT-4 полностью превзошла человека в рассуждениях

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.06.2024
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GPT-4 полностью превзошла человека в рассуждениях

Исследование, проведённое учёными из Google DeepMind, Университета Джонса Хопкинса, Оксфордского университета и других учреждений, подтвердило, что GPT-4 в задачах теории разума достиг уровня взрослых людей и значительно превосходит их в более сложных рассуждениях шестого порядка. Ранее было доказано, что языковая модель четвертого поколения понимает сарказм и намёки на языке лучше, чем люди, что подтверждает его превосходство в теории разума.

Ранее в журнале Nature «Природа и человеческое поведение» также было подтверждено, что эффективность GPT-4 в теории разума превосходит человеческий уровень, и он лучше распознает сарказм и намёки в речи. Если вы сомневаетесь в этом, возможно, нейросеть просто скрывает свою силу.

В целом, эти исследования ясно показывают, что современные модели больших языков, такие как GPT-4, разработали обобщённые способности к теории разума и являются лидерами в этой области.

Источник — arxiv.org

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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