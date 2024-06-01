Исследование, проведённое учёными из Google DeepMind, Университета Джонса Хопкинса, Оксфордского университета и других учреждений, подтвердило, что GPT-4 в задачах теории разума достиг уровня взрослых людей и значительно превосходит их в более сложных рассуждениях шестого порядка. Ранее было доказано, что языковая модель четвертого поколения понимает сарказм и намёки на языке лучше, чем люди, что подтверждает его превосходство в теории разума.

Ранее в журнале Nature «Природа и человеческое поведение» также было подтверждено, что эффективность GPT-4 в теории разума превосходит человеческий уровень, и он лучше распознает сарказм и намёки в речи. Если вы сомневаетесь в этом, возможно, нейросеть просто скрывает свою силу.

В целом, эти исследования ясно показывают, что современные модели больших языков, такие как GPT-4, разработали обобщённые способности к теории разума и являются лидерами в этой области.

Источник — arxiv.org