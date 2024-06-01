Когда мы увидим GTA на мобильных устройствах?

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в недавнем интервью выразил надежду о портировании продуктов компании на мобильные платформы. В мае 2022 года Take-Two приобрела разработчика игр Zynga за 12,7 миллиарда долларов США, пообещав перенести такие тайтлы, как «Grand Theft Auto» (GTA), на мобильные устройства. Однако спустя два года после завершения сделки ситуация не сдвинулась с места.

Зельник отметил, что перенос игр на мобильные платформы действительно может создать синергию доходов, но это не всегда является наилучшей возможностью. Даже зрелые тайтлы могут столкнуться с проблемами «акклиматизации» на мобильных платформах, где наибольший успех имеют нативные игры.

Он подчеркнул, что успех игр Zynga обусловлен их изначальной разработкой для мобильных устройств, и что такие игры, как Call of Duty Mobile, легче адаптируются к мобильным платформам. На вопрос о том, предпринимала ли компания соответствующие попытки, он ответил отрицательно. Однако добавил, что мобильные игры включены в планы компании на будущее. Несмотря на риски, связанные с возможной неудачей для GTA на мобильных устройствах и потерей денег, компания намерена продолжать свои усилия в этом направлении.

Источник — ithome.com