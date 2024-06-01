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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Когда мы увидим GTA на мобильных устройствах?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.06.2024
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Когда мы увидим GTA на мобильных устройствах

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в недавнем интервью выразил надежду о портировании продуктов компании на мобильные платформы. В мае 2022 года Take-Two приобрела разработчика игр Zynga за 12,7 миллиарда долларов США, пообещав перенести такие тайтлы, как «Grand Theft Auto» (GTA), на мобильные устройства. Однако спустя два года после завершения сделки ситуация не сдвинулась с места.

Зельник отметил, что перенос игр на мобильные платформы действительно может создать синергию доходов, но это не всегда является наилучшей возможностью. Даже зрелые тайтлы могут столкнуться с проблемами «акклиматизации» на мобильных платформах, где наибольший успех имеют нативные игры.

Он подчеркнул, что успех игр Zynga обусловлен их изначальной разработкой для мобильных устройств, и что такие игры, как Call of Duty Mobile, легче адаптируются к мобильным платформам. На вопрос о том, предпринимала ли компания соответствующие попытки, он ответил отрицательно. Однако добавил, что мобильные игры включены в планы компании на будущее. Несмотря на риски, связанные с возможной неудачей для GTA на мобильных устройствах и потерей денег, компания намерена продолжать свои усилия в этом направлении.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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