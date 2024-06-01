Владельцы iPhone не могут регулировать громкость кнопками

Согласно сообщениям пользователей сообществ Spotify и Reddit, после установки недавнего обновления для iPhone (возможно, iOS 17.4), они столкнулись с проблемой: при трансляции музыкального контента на другие устройства физические кнопки телефонов Apple перестали управлять громкостью.

Модераторы сообщества Spotify подтвердили, что последнее обновление iOS от Apple не позволяет приложениям потоковой музыки использовать кнопки громкости смартфона для управления устройствами через Spotify Connect. Пользователи могут регулировать громкость только с помощью программного ползунка в меню устройства, что создаёт неудобства. Ранее они могли легко изменять громкость с помощью боковой кнопки iPhone.

При использования официальных приложений Apple, такие как Apple Music или TV Remote, возможность управлять громкостью мультимедиа на tvOS с помощью физических кнопок iPhone во время потоковой передачи сохранилась. Однако это ограничение распространяется на сторонние приложения, такие как Spotify, YouTube и YouTube Music, которые не могут управлять громкостью мультимедиа на tvOS через физические кнопки телефона.

Источник — ithome.com