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Варианты цветов и обои Google Pixel 9 утекли в сеть

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.05.2024
3 Просмотра 0
Варианты цветов и обои Google Pixel 9 утекли в сеть

Google Pixel всегда славился своими превосходными обоями для экрана. В первых нескольких поколениях устройств пользователи наслаждались живыми обоями от таких студий как B-Reel и ustwo. Недавно Google представила коллекцию минималистичных статических обоев, которые были разработаны совместно с известными художниками, например, Эндрю Цукерманом, который внес свой вклад в создание обоев для Pixel 8 и Pixel 8a. Сегодня у нас есть уникальная возможность поделиться с вами обоями для будущей серии Pixel 9 благодаря информации от источника внутри компании Google.

Эти обои согласуются с цветовой палитрой телефонов серии Pixel 9, что также позволяет нам предварительно ознакомиться с цветовыми вариантами этих устройств. Следует учесть, что представленные здесь названия цветов являются лишь ранними кодовыми обозначениями, и вполне вероятно, что Google выберет другие наименования для финальных маркетинговых кампаний. Кроме того, существует вероятность, что некоторые из упомянутых цветов не будут доступны в момент запуска телефонов или вообще не появятся в продаже.

Pixel 9

  • Jade (Джейд)
  • Obsidian (Обсидиан)
  • Peony (Пион)
  • Porcelain (Фарфор)

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL

  • Hazel (Хейзел)
  • Obsidian (Обсидиан)
  • Porcelain (Фарфор)
  • Rose (Роза)

Pixel 9 Pro Fold

  • Obsidian (Обсидиан)
  • Porcelain (Фарфор или Золото)

Обои для Pixel 9

В новой серии смартфонов Pixel 9 от Google заложена концепция обоев под названием «Вращающиеся лепестки», которая характеризуется как вихрь абстрактных цветочных узоров. В отличие от прошлых моделей линейки Pixel, где дизайн обоев часто был результатом сотрудничества с известными художниками, текущая коллекция, по всей видимости, была разработана дизайнерами Google самостоятельно.

Pixel 9

Обои Pixel 9

Pixel 9 Pro

Обои Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Обои Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Обои для Pixel 9 Pro Fold

Загрузить полные версии обоев можно от сюда.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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