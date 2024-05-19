Варианты цветов и обои Google Pixel 9 утекли в сеть

Google Pixel всегда славился своими превосходными обоями для экрана. В первых нескольких поколениях устройств пользователи наслаждались живыми обоями от таких студий как B-Reel и ustwo. Недавно Google представила коллекцию минималистичных статических обоев, которые были разработаны совместно с известными художниками, например, Эндрю Цукерманом, который внес свой вклад в создание обоев для Pixel 8 и Pixel 8a. Сегодня у нас есть уникальная возможность поделиться с вами обоями для будущей серии Pixel 9 благодаря информации от источника внутри компании Google.

Эти обои согласуются с цветовой палитрой телефонов серии Pixel 9, что также позволяет нам предварительно ознакомиться с цветовыми вариантами этих устройств. Следует учесть, что представленные здесь названия цветов являются лишь ранними кодовыми обозначениями, и вполне вероятно, что Google выберет другие наименования для финальных маркетинговых кампаний. Кроме того, существует вероятность, что некоторые из упомянутых цветов не будут доступны в момент запуска телефонов или вообще не появятся в продаже.

Pixel 9

Jade (Джейд)

Obsidian (Обсидиан)

Peony (Пион)

Porcelain (Фарфор)

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL

Hazel (Хейзел)

Obsidian (Обсидиан)

Porcelain (Фарфор)

Rose (Роза)

Pixel 9 Pro Fold

Obsidian (Обсидиан)

Porcelain (Фарфор или Золото)

Обои для Pixel 9

В новой серии смартфонов Pixel 9 от Google заложена концепция обоев под названием «Вращающиеся лепестки», которая характеризуется как вихрь абстрактных цветочных узоров. В отличие от прошлых моделей линейки Pixel, где дизайн обоев часто был результатом сотрудничества с известными художниками, текущая коллекция, по всей видимости, была разработана дизайнерами Google самостоятельно.

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Загрузить полные версии обоев можно от сюда.