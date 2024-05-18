Sony, возможно, готовит аналог PSP под игры для PS4

Инсайдер @alogvinov раскрыл в x.com информацию о том, что Sony работает над созданием новой портативной игровой консоли, похожей на PSP/PS Vita. По его словам, устройство сможет поддерживать игры, ранее выпущенные для PS4, и будет совместимо с ПК, предлагая игрокам опыт, сравнимый с тем, что доступен через Steam Deck. Стоит отметить, что данный инсайдер ранее точно предсказал спецификации PS5 Pro и выход игр «Death Stranding» и «Horizon: Zero Dawn» на ПК.

По имеющимся данным, в новой портативной консоли будет использоваться специализированный APU от AMD, который находится на стадии разработки. Выход устройства ожидается не раньше чем через два года. Консоль, вероятно, получит 18 CU блоков для совместимости с играми PS4, а также потребуется внесение определенных изменений разработчиками для обеспечения работы игр для PS5. Ожидается, что частота GPU будет ограничена уровнем ниже 1,8 ГГц для поддержания динамической регулировки частоты, характерной для PS5.

Согласно предположениям, новая PSP от Sony может стать частью поколения PlayStation 6. Sony также выпустила устройство PlayStation Portal, цель которого, как заявил Хидеаки Нишино, старший вице-президент Sony SIE, не столько в получении прибыли, сколько в увеличении времени, проводимого игроками в играх на PS5. Устройство было выпущено по цене 199,99 долларов в ноябре прошлого года и получило неоднозначные отзывы.

В эпоху PS5 Sony уделяет больше внимания периферийным устройствам, таким как PS VR2, серия наушников Pulse, контроллеры доступа и PlayStation Portal, с целью усилить вовлеченность пользователей в игровой процесс на PS5.

Источник — x.com