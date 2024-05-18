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На YouTube показали, что находится внутри нового iPad Pro M4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.05.2024
5 Просмотров 0
На YouTube показали, что находится внутри нового iPad Pro M4

На YouTube-канале Phone Repair Guru недавно был опубликован видеоролик, в котором демонстрируется процесс разборки новейшего 13-дюймового iPad Pro с чипом M4. В ходе демонтажа были выявлены значительные усовершенствования в системе охлаждения устройства. Согласно заявлениям Apple, эффективность отвода тепла увеличена на 20% благодаря нововведениям, включающим в себя графитовую теплопроводящую пленку и использование медного элемента в дизайне заднего логотипа, что способствует лучшему рассеиванию тепла.

В ролике также отмечено перепроектирование расположения фронтальной камеры и системы распознавания лиц Face ID, теперь они перемещены к правому краю устройства, что синхронизировано с местом крепления нового Apple Pencil Pro. В процессе разборки обнаружены модификации внутренних магнитных структур новой модели iPad Pro.

Хотя внутренняя конструкция в целом напоминает предыдущие модели, видео позволяет ближе познакомиться с ключевыми элементами новинки, включая основную плату с процессором M4, аккумулятор на 10209 мАч с удобными в использовании ручками для снятия и систему из четырех динамиков.

Презентация нового iPad Pro состоялась на прошлой неделе, и помимо улучшенного процессора M4, гаджет получил OLED-дисплей и обновленный более легкий и тонкий корпус.

Источник — YouTube

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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