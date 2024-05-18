Главная » Планшеты На YouTube показали, что находится внутри нового iPad Pro M4 ПланшетыЭлектроника и техника На YouTube показали, что находится внутри нового iPad Pro M4 Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

На YouTube-канале Phone Repair Guru недавно был опубликован видеоролик, в котором демонстрируется процесс разборки новейшего 13-дюймового iPad Pro с чипом M4. В ходе демонтажа были выявлены значительные усовершенствования в системе охлаждения устройства. Согласно заявлениям Apple, эффективность отвода тепла увеличена на 20% благодаря нововведениям, включающим в себя графитовую теплопроводящую пленку и использование медного элемента в дизайне заднего логотипа, что способствует лучшему рассеиванию тепла.

В ролике также отмечено перепроектирование расположения фронтальной камеры и системы распознавания лиц Face ID, теперь они перемещены к правому краю устройства, что синхронизировано с местом крепления нового Apple Pencil Pro. В процессе разборки обнаружены модификации внутренних магнитных структур новой модели iPad Pro.

Хотя внутренняя конструкция в целом напоминает предыдущие модели, видео позволяет ближе познакомиться с ключевыми элементами новинки, включая основную плату с процессором M4, аккумулятор на 10209 мАч с удобными в использовании ручками для снятия и систему из четырех динамиков.

Презентация нового iPad Pro состоялась на прошлой неделе, и помимо улучшенного процессора M4, гаджет получил OLED-дисплей и обновленный более легкий и тонкий корпус.

Источник — YouTube