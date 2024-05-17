Анонсирован выход серии смартфонов HONOR 200

Уже в этом месяце HONOR планирует выпустить пару новых смартфонов. Готовится к выходу серия HONOR 200, и компания только что объявила дату релиза и показала дизайн и цвета новых моделей.

Речь идет об устройствах HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Они выйдут после запуска HONOR 200 Lite, который по какой-то причине отделился от группы. Оба смартфона официально появятся на рынке 27 мая.

Похоже, речь по идет только о релизе в Китае, но вскоре за ним должен последовать глобальный. Эти два телефона станут преемниками прошлогодней серии HONOR 90.

Компания подтвердила дизайн новинок, опубликовав рендеры обоих устройств во всех цветовых вариантах. Под статьей вы найдете две отдельные галереи. Первая — для стандартной модели, вторая — для Pro.

Модели внешне очень похожи, только у модели Pro модуль камеры немного больше и продолговатый вырез на дисплее вместо круглого. Оба смартфона имеют очень тонкие рамки, которые, по крайней мере, кажутся одинаковой толщины, а также изогнутые дисплеи.

Pro будет доступен в черном, зеленом, розовом и белом цветах, в то время как HONOR 200 выйдет в черном, синем, розовом и белом цветовых решениях. Конструкция задней панели некоторых моделей будет отличаться от других.

Конкретными данными о характеристиках мы пока не располагаем, но доходили слухи, что оба телефона будут поддерживать зарядку мощностью 100 Вт, и при этом по крайней мере один из них будет оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч.

Источник — androidheadlines.com