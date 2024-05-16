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Умное кольцо Oura Ring получило новые функции для женщин

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.05.2024
3 Просмотра 0
Умное кольцо Oura Ring получило новые функции для женщин

Компания Oura анонсировала обновление своих функций для умного кольца Oura Ring, направленных на улучшение женского здоровья. Нововведения включают инструменты, которые помогают женщинам лучше понимать и отслеживать свой менструальный цикл. Эти обновления являются частью стремления Oura повысить осведомленность женщин о своем теле и следуют за недавно представленным анализом для беременных, который был запущен два месяца назад.

Функция Cycle Insights, впервые запущенная в конце прошлого года, теперь предоставит информацию о регулярности менструальных циклов, их обычной продолжительности, а также продолжительности самих менструаций. Эти данные позволят женщинам, с помощью Oura Ring, выявлять определенные паттерны и своевременно обращаться за помощью, в том числе тем, кто сталкивается с нерегулярным циклом или переживает менопаузу.

Кроме того, Oura сотрудничает с приложением Clue и учеными из Калифорнийского университета в Беркли в новом исследовании, ориентированном на женщин в период менопаузы. Исследование направлено на сбор данных с помощью Oura Rings для лучшего понимания изменений, происходящих во время перименопаузы и менопаузы. На основе собранных данных, а также исторической информации о менструальных циклах, опросов и отслеживания симптомов с помощью Clue, исследователи надеются предоставить женщинам больше ресурсов и рекомендаций.

В марте компания Oura представила функцию «Информация о беременности», которая поддерживает женщин на протяжении всей беременности. Этот инструмент включает отслеживание срока беременности и предоставляет информацию о физических изменениях, которые ожидают будущих мам на каждой неделе.

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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